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обновлено 22:15

Взрывчатку завернули в пленку

Раскрыт теракт на Крымском мосту

ФСБ сообщила о раскрытии теракта, совершенного на Крымском мосту, жертвами которого стали четыре человека, а ущерб составил сотни миллионов рублей. По версии спецслужбы, взрывчатку через три страны в Россию привезли из Украины. В подготовке преступления участвовали 12 человек, в том числе начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и его подчиненный, представлявшийся Иваном Ивановичем. Его тезка из СКР Зипунников, руководящий расследованием, в ближайшее время должен предъявить фигурантам обвинения и обратиться в суд с ходатайствами об арестах.

Мощность взрыва, совершенного на Крымском мосту, была эквивалентна массовой ракетной атаке или бомбардировке

Мощность взрыва, совершенного на Крымском мосту, была эквивалентна массовой ракетной атаке или бомбардировке

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Мощность взрыва, совершенного на Крымском мосту, была эквивалентна массовой ракетной атаке или бомбардировке

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Распространенный в среду отчет ФСБ о расследовании теракта на Крымском мосту, по данным источников “Ъ”, являлся расширенной версией доклада, с которым еще в воскресенье вечером к президенту Владимиру Путину обратился председатель СКР Александр Бастрыкин. Из обоих документов следовало, что громкое преступление удалось раскрыть буквально по горячим следам.

По версии следствия и ФСБ, заказчиком теракта (ст. 205 УК РФ) выступал начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, с 2014 года участвовавший в боевых действиях на востоке страны. Генерал Буданов действовал не напрямую, а через своего подчиненного, который назывался Иваном Ивановичем и давал инструкции остальным участникам группы по телефону. Причем сим-карта была зарегистрирована на жителя украинского города Кременчуг Сергея Андрейченко.

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины

Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины

Взрывчатка для теракта, установили участники расследования по изъятым документам, еще в июле была привезена в порт Одессы. Она была упакована в рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Общий вес груза, размещенного на 22 паллетах, по документам составил 22 770 кг. Предполагается, что большая его часть — взрывчатое вещество на основе гексогена. Для сравнения — в активно используемых в СВО бомбах ФАБ-500 порядка 250 кг взрывчатки, а в ракетах типа «Калибр» — 200–450 кг в зависимости от модификации.

2 августа по контракту, заключенному между киевским ООО «Транслогистик УА» и Baltex capital S.A., пленка была отправлена в болгарский город Русе. Оттуда груз поступил в грузинский Поти, а затем был доставлен в Ереван. С 29 сентября по 3 октября, пока пленка находилась в ереванском терминале «Трансальян», груз был растаможен по правилам ЕАЭС. При этом, отмечают в ФСБ, была заменена часть документов на него. Теперь отправителем пленки выступало ООО «Гу ар джи групп» из города Алаверди, а получателем некое ООО «Лидер» из Москвы.

Теракт на мосту расследуют как военное преступление

4 октября груз на автомобиле DAF, зарегистрированном в Грузии, пересек российскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и через два дня доставлен на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Там паллеты загрузили в другую машину — под управлением гражданина России Махира Юсубова. Согласно документам, он должен был доставить пленку уже от ульяновского ООО «ТЭК-34» в адрес некой компании, зарегистрированной в Симферополе.

На подъезде к мосту трейлер проверили дважды. В его кузов заглянул сотрудник ДПС, а потом содержимое просветили на досмотровом комплексе управления ведомственной охраны Минтранса, не обнаружив в нем ничего подозрительного.

Отметим, что до этого груз просвечивали спецаппаратурой в Грузии и Армении, также не обнаружив в нем взрывчатки. «Таможенные границы Грузии никакие взрывчатые вещества не пересекали»,— заявил в связи с этим заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе. А в Комитете госдоходов Армении отметили, что груз прошел рентгенологическое исследование, в результате которого «факторов риска обнаружено не было». Впрочем, в связи с тем, что в материалах дела фигурируют армянская компания и граждане этой страны, Генпрокуратура и служба нацбезопасности решили провести соответствующие проверки.

Между тем 8 октября в 6:30 утра грузовик на ходу взлетел на воздух. Погибли пять человек, включая водителя бомбы на колесах и судью столичного арбитража Сергея Маслова, который ехал с друзьями в отпуск. Взрывом выбило два перекрытия моста, а кроме того, загорелись поврежденные обломками машины (бомба была безоболочной) цистерны проходившего рядом грузового поезда. Ущерб составил, по предварительным данным, от 200 млн до 400 млн руб.

Кто грозил взорвать Крымский мост

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В ФСБ и СКР сообщили, что в террористическую группу входили 12 человек, восьмерых из них задержали. В заявлении ФСБ говорится, что в организации маршрута грузовика со взрывчаткой участвовали как граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач и Роман Соломко, так и граждане Грузии: Сандро Иносаридзе и брокер, известный спецслужбе лишь по имени Леван. Помогал им гражданин Армении Артур Терчанян. Также фигурантами расследования являются пятеро россиян, имена которых пока не называются.

Кто из них являлся участником группировки, а кто невольным пособником, должна теперь выяснить группа сотрудников главного следственного управления СКР во главе с заместителем начальника управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности —начальником отдела Иваном Зипунниковым. Следует отметить, что, будучи следователем по особо важным делам Генпрокуратуры, господин Зипунников участвовал в расследовании теракта в школе Беслана; возглавлял следствие по делу экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, которому помимо терроризма инкриминировались убийства. Среди его подследственных был сенатор от Калмыкии Левон Чахмахчян, обвиняемый в особо крупном мошенничестве. Он же разбирался в обстоятельствах крушения самолета Ту-154 в аэропорту Смоленска с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

Предполагается, что в ближайшее время следователи обратятся в Басманный райсуд с ходатайствами об арестах подозреваемых.

Николай Сергеев; Георгий Двали, Тбилиси; Аршалуйс Мгдесян, Ереван

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Взрыв на Крымском мосту

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По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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По заявлениям Российского союза туриндустрии, в Крыму находятся десятки тысяч туристов. Около 4 тыс. туристов планировали покинуть полуостров в ближайшее время

Фото: Коммерсантъ / Вероника Котькова  /  купить фото

По предварительным оценкам Всероссийского союза страховщиков, ущерб от взрыва оценивается в 200-500 млн руб.

Фото: кадр с камеры видеонаблюдения

Глава специальной правительственной комиссии Марат Хуснуллин прибыл в Крым и осмотрел повреждения моста прямо на месте ЧП

Фото: Официальная страница Владимира Рогова в Telegram

Локомотив и несколько вагонов из загоревшегося грузового состава вывели с Крымского моста на железнодорожную станцию в Керчи

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам главы Крыма Сергея Аксенова, восстановление моста начнется сразу после завершения следственных действий

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

К 16:00 8 октября частично восстановили движение автотранспорта. Оно открыто для легковых автомобилей с полной процедурой досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

По словам вице-премьера России Марата Хуснуллина, на 20:40 8 октября железнодорожное движение на Крымском мосту полностью восстановили

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сотрудники полиции во время процедуры досмотра

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Сроки восстановления второго пролета автодорожной части сообщат после инструментального обследования моста

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Для пассажирских автобусов и большегрузных автомобилей Крымский мост закрыт до особого распоряжения

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

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