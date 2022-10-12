Взрывчатку завернули в пленку

ФСБ сообщила о раскрытии теракта, совершенного на Крымском мосту, жертвами которого стали четыре человека, а ущерб составил сотни миллионов рублей. По версии спецслужбы, взрывчатку через три страны в Россию привезли из Украины. В подготовке преступления участвовали 12 человек, в том числе начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов и его подчиненный, представлявшийся Иваном Ивановичем. Его тезка из СКР Зипунников, руководящий расследованием, в ближайшее время должен предъявить фигурантам обвинения и обратиться в суд с ходатайствами об арестах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мощность взрыва, совершенного на Крымском мосту, была эквивалентна массовой ракетной атаке или бомбардировке

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Мощность взрыва, совершенного на Крымском мосту, была эквивалентна массовой ракетной атаке или бомбардировке

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Распространенный в среду отчет ФСБ о расследовании теракта на Крымском мосту, по данным источников “Ъ”, являлся расширенной версией доклада, с которым еще в воскресенье вечером к президенту Владимиру Путину обратился председатель СКР Александр Бастрыкин. Из обоих документов следовало, что громкое преступление удалось раскрыть буквально по горячим следам.

По версии следствия и ФСБ, заказчиком теракта (ст. 205 УК РФ) выступал начальник главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, с 2014 года участвовавший в боевых действиях на востоке страны. Генерал Буданов действовал не напрямую, а через своего подчиненного, который назывался Иваном Ивановичем и давал инструкции остальным участникам группы по телефону. Причем сим-карта была зарегистрирована на жителя украинского города Кременчуг Сергея Андрейченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины Глава военной разведки Украины Кирилл Буданов

Фото: ГУР Минобороны Украины

Взрывчатка для теракта, установили участники расследования по изъятым документам, еще в июле была привезена в порт Одессы. Она была упакована в рулоны строительной полиэтиленовой пленки. Общий вес груза, размещенного на 22 паллетах, по документам составил 22 770 кг. Предполагается, что большая его часть — взрывчатое вещество на основе гексогена. Для сравнения — в активно используемых в СВО бомбах ФАБ-500 порядка 250 кг взрывчатки, а в ракетах типа «Калибр» — 200–450 кг в зависимости от модификации.

2 августа по контракту, заключенному между киевским ООО «Транслогистик УА» и Baltex capital S.A., пленка была отправлена в болгарский город Русе. Оттуда груз поступил в грузинский Поти, а затем был доставлен в Ереван. С 29 сентября по 3 октября, пока пленка находилась в ереванском терминале «Трансальян», груз был растаможен по правилам ЕАЭС. При этом, отмечают в ФСБ, была заменена часть документов на него. Теперь отправителем пленки выступало ООО «Гу ар джи групп» из города Алаверди, а получателем некое ООО «Лидер» из Москвы.

4 октября груз на автомобиле DAF, зарегистрированном в Грузии, пересек российскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и через два дня доставлен на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Там паллеты загрузили в другую машину — под управлением гражданина России Махира Юсубова. Согласно документам, он должен был доставить пленку уже от ульяновского ООО «ТЭК-34» в адрес некой компании, зарегистрированной в Симферополе.

На подъезде к мосту трейлер проверили дважды. В его кузов заглянул сотрудник ДПС, а потом содержимое просветили на досмотровом комплексе управления ведомственной охраны Минтранса, не обнаружив в нем ничего подозрительного.

Отметим, что до этого груз просвечивали спецаппаратурой в Грузии и Армении, также не обнаружив в нем взрывчатки. «Таможенные границы Грузии никакие взрывчатые вещества не пересекали»,— заявил в связи с этим заместитель министра финансов Грузии Георгий Какауридзе. А в Комитете госдоходов Армении отметили, что груз прошел рентгенологическое исследование, в результате которого «факторов риска обнаружено не было». Впрочем, в связи с тем, что в материалах дела фигурируют армянская компания и граждане этой страны, Генпрокуратура и служба нацбезопасности решили провести соответствующие проверки.

Между тем 8 октября в 6:30 утра грузовик на ходу взлетел на воздух. Погибли пять человек, включая водителя бомбы на колесах и судью столичного арбитража Сергея Маслова, который ехал с друзьями в отпуск. Взрывом выбило два перекрытия моста, а кроме того, загорелись поврежденные обломками машины (бомба была безоболочной) цистерны проходившего рядом грузового поезда. Ущерб составил, по предварительным данным, от 200 млн до 400 млн руб.

В ФСБ и СКР сообщили, что в террористическую группу входили 12 человек, восьмерых из них задержали. В заявлении ФСБ говорится, что в организации маршрута грузовика со взрывчаткой участвовали как граждане Украины Михаил Цюркало, Денис Ковач и Роман Соломко, так и граждане Грузии: Сандро Иносаридзе и брокер, известный спецслужбе лишь по имени Леван. Помогал им гражданин Армении Артур Терчанян. Также фигурантами расследования являются пятеро россиян, имена которых пока не называются.

Кто из них являлся участником группировки, а кто невольным пособником, должна теперь выяснить группа сотрудников главного следственного управления СКР во главе с заместителем начальника управления по расследованию преступлений против личности и общественной безопасности —начальником отдела Иваном Зипунниковым. Следует отметить, что, будучи следователем по особо важным делам Генпрокуратуры, господин Зипунников участвовал в расследовании теракта в школе Беслана; возглавлял следствие по делу экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, которому помимо терроризма инкриминировались убийства. Среди его подследственных был сенатор от Калмыкии Левон Чахмахчян, обвиняемый в особо крупном мошенничестве. Он же разбирался в обстоятельствах крушения самолета Ту-154 в аэропорту Смоленска с президентом Польши Лехом Качиньским на борту.

Предполагается, что в ближайшее время следователи обратятся в Басманный райсуд с ходатайствами об арестах подозреваемых.

Николай Сергеев; Георгий Двали, Тбилиси; Аршалуйс Мгдесян, Ереван