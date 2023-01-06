Надвижку первых двух пролетов левой стороны Крымского моста выполнят в январе

Рабочие восстановили подферменные площадки на опорах Крымского моста. В результате стала возможной надвижка первого пролета левой части сооружения, пострадавшего в октябре в результате террористического акта, сообщает «Росавтодор».

В организации уточняют, что надвижка первых двух пролетов левой стороны моста будет произведена в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения движения.

В планах на февраль стоит замена еще двух поврежденных пролетов, после чего рабочие установят барьерное ограждение и восстановят освещение участка. Автодорожная часть инфраструктурного объекта будет полностью восстановлена в марте 2023 года.

В «Росавтодоре» отмечают, что до окончания новогодних праздников ограничения движения транспорта, связанные с восстановительными работами, вводится не будут.

Андрей Ульченко