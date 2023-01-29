31 января будет перекрыта автодорожная часть Крымского моста

Ограничения в движении автомобильного транспорта на дорогах, ведущих к Крымскому мосту, начнутся в 23:00 30 января. Проезд по мосту будет полностью закрыт с 00:00 до 12:00 (мск) 31 января, сообщает пресс-служба госавтоинспекции края.

В это время на объекте будут вестись ремонтно-восстановительные работы. «Просим водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией», - сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в начале февраля на Крымском мосту завершится основная часть восстановительных работ после установки 31 января последнего пролета. Еще несколько дней уйдет на то, чтобы опустить пролет в проектное положение.

Андрей Ульченко

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