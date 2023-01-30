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Коммерсантъ FM
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SberDevices представила новые умные колонки

Компания—партнер Сбера SberDevices (выведена из собственности Сбербанка в январе) представила две новые умные колонки: SberBoom и SberBoom Mini. Устройства оснащены сервисом «детектор шума» для фиксации громких звуков в помещении и голосовым ассистентом «Салют».

В пресс-релизе Сбера отмечается, что сервисы, которые поддерживают новые колонки, работают только с Android-смартфонами. В комплекте с устройствами идет умная лампа Sber A60 (до 15 марта).

Как ранее узнал «Ъ», Сбер рассчитывает, что SberBoom Mini, относящаяся к низшему ценовому сегменту, привлечет наибольшее внимание потребителей — она уже доступна на сайте SberDevices по цене 3990 руб. SberBoom стоит 11 990 руб.

Подробнее о продукции SberDevices — в материале «Ъ» «От "Сбера" некуда девайса».

Андрей Сапожников

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