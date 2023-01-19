От «Сбера» некуда девайса

Производитель умных устройств SberDevices оформил документы на поставки планшетов и ноутбуков собственной разработки в страны ЕАЭС. В компании, формально вышедшей из-под владения Сбербанка, утверждают, что устройства будут использовать для собственных нужд. Но, по данным “Ъ”, несколько тысяч планшетов уже поставлены в Сбербанк для тестирования и последующего вывода на потребительский и корпоративный рынок. Конкурировать в рознице с известными брендами SberDevices будет непросто, считают эксперты: для успеха устройства должны быть достаточно производительными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

ООО «СалютДевайсы» (бренд SberDevices) подало декларации о соответствии на линейку потребительской электроники, свидетельствуют данные реестра для поставки в ЕАЭС (Россию, Армению, Белоруссию, Казахстан, Киргизию). Компания 16 января задекларировала планшеты под маркой Tab, а в сентябре 2022 года — ноутбуки и персональные компьютеры, следует из Единого реестра сертификатов соответствия.

SberDevices разрабатывает устройства с голосовым ассистентом «Салют» и компоненты умного дома. Сейчас в ее публичной линейке компьютеров и серверов нет, но в декабре 2022 года компания анонсировала выпуск новых умных устройств. Компьютеры собираются в пилотном режиме для собственных нужд, сообщили “Ъ” в пресс-службе SberDevices: «Для нас важно своевременно обеспечивать сотрудников оборудованием». В декабре SberDevices также зарегистрировала сертификаты на серверы Centrum, программно-аппаратные комплексы SmartRack и другую вычислительную технику, следует из данных реестра.

Сбербанк после введения санкций США в апреле 2022 года вышел из капитала ряда технологических компаний, чьи продукты составляли его экосистему: «СберЗвук» (сейчас — «Звук»), SberCloud (теперь — Cloud) и т. п. В январе Сбербанк сообщил изданию CNews, что также больше не является акционером «СалютДевайсов», но компания при этом продолжает использовать бренд Sber. В банке не ответили “Ъ”.

Задекларированные «СалютДевайсами» устройства, согласно документам, выпускаются на различных площадках в КНР. Производителем планшетов названа Shenzhen iNet Mobile Internet Technology, которая в 2019–2020 годах выпускала их для ГК «Аквариус», а в 2022 году — ноутбуки Inferit (группа Softline).

В числе производственных площадок новых устройств от SberDevices указан и адрес в Москве, совпадающий с юридическим адресом «СалютДевайсов» и адресом головного офиса Сбербанка. В декабре «СалютДевайсы» также купили 100% ООО «Элпитех», производящего компьютеры и материнские платы на процессорах Baikal.

«СалютДевайсы» еще в конце 2022 года поставили Сбербанку партию из нескольких тысяч планшетов, которые проходят тестирование и планируются к использованию в розничных отделениях, говорит источник “Ъ” на рынке: «Впоследствии это позволит "СалютДевайсам" расширить линейку устройств, поставляемых в открытый рынок».

На российском розничном рынке уже наблюдается «избыток компаний, ввозящих технику под своим брендом», но «СалютДевайсы» могут задействовать для дистрибуции ресурсы крупнейшего банка страны, считает аналитик Fintech Lab Сергей Вильянов: «Если ноутбуки и планшеты будут продаваться на "СберМегаМаркете", то наверняка займут первые места на его страницах».

Представитель F+ tech (головная структура «Марвел Дистрибуции»), однако, отмечает, что розничные потребители до сих пор чаще выбирают известные бренды. Для успеха в сегменте B2C, отмечает он, планшеты и компьютеры от SberDevices должны оправдывать ожидания по производительности: «Потребитель отдает предпочтение устройствам, адаптированным к просмотру мультимедиаконтента». Продажа планшетов в корпоративный (B2B) и госсектор (B2G), по его мнению, более перспективна, но на этих рынках в рамках программ импортозамещения важны не только «технические характеристики и страна сборки, но операционная система, на которой будут работать устройства».

Юрий Литвиненко, Никита Королев