SberDevices представит бюджетную умную колонку

SberDevices (входит в экосистему Сбера, в январе выведена из-под владения Сбербанка) 30 января представит линейку умных колонок с голосовыми ассистентами Сбера — «Салют», рассказал «Ъ» источник, знакомый с деталями готовящейся презентации. По его словам, одна из колонок будет относиться к низшему ценовому сегменту: «SberDevices рассчитывает, что она привлечет наибольшее внимание потребителей». На сайте SberDevices с декабря 2022 года отображается тизер-страница с анонсом «новых умных устройств». В числе картинок и видео, отображающихся в анонсе,— круглая печатная плата с логотипом SberDevices.

В ассортименте компании есть умные устройства в различных исполнениях, от SberPortal с экраном и камерой до SberBox Time со встроенными аналоговыми часами. При этом у компании нет умной колонки в классическом исполнении, аналогичной устройствам от «Яндекса» и VK. Обе компании выходили на рынок сначала с полноразмерными умными колонками, а затем выпускали их компактные удешевленные версии; последняя из них, «VK Капсула Нео», была представлена в декабре 2022 года.

Ранее SberDevices также оформило документы на ввоз ноутбуков, планшетов, персональных компьютеров и серверов под собственными торговыми марками. В компании отмечали, что устройства предназначены для внутренних нужд, но, по данным «Ъ», несколько тысяч планшетов уже поставлены в Сбербанк для тестирования и последующего вывода на рынок.

Подробнее — в материале «Ъ» «От "Сбера" некуда девайса».

Юрий Литвиненко