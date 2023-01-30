Доходы мобилизованных не повлияют на выдачу единого пособия на детей

При выдаче единого пособия для малообеспеченных семей с детьми не учитываются доходы мобилизованных, а также социальные выплаты в связи с мобилизацией. Об этом сообщили на правительственном портале «объясняем.рф» со ссылкой на Минтруд России.

«Доходы мобилизованных граждан, включая их трудовые доходы в период до мобилизации, выплаты от Минобороны в период участия в СВО, а также социальные выплаты в связи с мобилизацией, при назначении пособия не учитываются»,— сказано в сообщении портала.

В ноябре 2022 года в Минобороны России сообщали, что минимальный размер выплат для мобилизованных — 195 тыс. руб. Там также поясняли, что мобилизованные будут получать довольствие с надбавками в зависимости от выполняемых задач, как и военнослужащие по контракту. В январе глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ о порядке выплаты ежемесячной выплаты мобилизованным.

В декабре 2022 года правительство России утвердило порядок выплаты единого ежемесячного пособия на детей из малообеспеченных семей и беременных женщин. Он начал действовать с 1 января 2023 года. В течение года на единое пособие будет направлено 1,7 трлн руб.

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