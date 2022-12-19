Правительство утвердило порядок выплат универсального пособия

Правительство России утвердило порядок назначения и выплаты единого ежемесячного пособия на детей и беременных женщин, сообщил председатель правительства Михаил Мишустин. Единые условия выплаты детских пособий начнут действовать с 1 января 2023 года. Суммарно государство направит на эти цели 1,7 трлн руб. в следующем году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Мишустин

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Пособие будет выплачиваться по принципу «одного окна» в Социальном фонде России. Для получения единого пособия можно подать заявление в электронном виде. На портале «Госуслуг» заявление можно будет заполнить с 28 декабря. Первые выплаты семьям с детьми начнут поступать во второй половине января.

Однако гражданам, у которых дети родились до 1 января 2023 года, не обязательно переходить на единое пособие, они смогут сохранить за собой право на имеющиеся уже меры поддержки.

В ходе оперативного совещания выступила вице-премьер Татьяна Голикова, которая рассказала о том, как будет действовать новый механизм единых выплат для семей с невысокими доходами.

Таким образом, согласно закону:

Устанавливаются единые правила предоставления пособия во всех регионах страны. Пособие будет предоставляться семьям с доходом ниже одного регионального прожиточного минимума с применением комплексной оценки нуждаемости;

Размер пособия женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности и для граждан, имеющих детей в возрасте до 17 лет, составит 50%, 75% или 100% величины регионального прожиточного минимума;

Размер пособия на детей составит 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе в зависимости от финансового положения семьи. В среднем по стране в 2023 году — 7 тыс.,10,5 тыс. или 14 тыс. руб.;

Семья с низкими доходами сможет получать единое пособие на каждого ребенка в семье вне зависимости от очередности рождения;

Размер пособия для беременных женщин увеличивается до 50%, 75% или 100% регионального прожиточного минимума. В среднем по стране максимальный размер выплаты составит порядка 16 тыс. руб.;

Дополнительно устанавливается возможность получать выплату в размере одного прожиточного минимума на ребенка из материнского капитала. Средний размер ежемесячных выплат суммарно составит 28 тыс. руб.

Подробнее о едином пособии — в материале «Ъ» «Бедности добавят универсальности».

Милена Костерева