Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным

Глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ об утверждении порядка ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим. Документ опубликован на портале правовой информации.

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Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Сергей Шойгу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Приказ состоит из двух пунктов. В первом говорится об утверждении порядка, сам он прописан в приложении к приказу. Во втором — о том, что выплата должна проводиться с 21 сентября, со дня начала мобилизации.

В приложении к приказу девять пунктов. В них среди прочего говорится, что выплата назначается со дня назначения на воинскую должность и до дня освобождения с нее. Размер выплаты определяется из числа дней, прослуженных в конкретном месяце.

В ноябре 2022 года представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко сообщал, что мобилизованным будет начислена единовременная выплата в 195 тыс. руб.

После, сказал он, мобилизованные будут получать довольствие с надбавками, как все военные по контракту, в зависимости от выполняемых задач. Утвержденный господином Шойгу порядок устанавливает дополнительную к денежному содержанию ежемесячную соцвыплату мобилизованным.

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