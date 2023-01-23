Шойгу утвердил порядок ежемесячной выплаты мобилизованным

Глава Минобороны Сергей Шойгу подписал приказ об утверждении порядка ежемесячной выплаты мобилизованным военнослужащим. Документ опубликован на портале правовой информации.
Сергей Шойгу
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Приказ состоит из двух пунктов. В первом говорится об утверждении порядка, сам он прописан в приложении к приказу. Во втором — о том, что выплата должна проводиться с 21 сентября, со дня начала мобилизации.
В приложении к приказу девять пунктов. В них среди прочего говорится, что выплата назначается со дня назначения на воинскую должность и до дня освобождения с нее. Размер выплаты определяется из числа дней, прослуженных в конкретном месяце.
В ноябре 2022 года представитель финансового блока Минобороны России Сергей Микищенко сообщал, что мобилизованным будет начислена единовременная выплата в 195 тыс. руб.
После, сказал он, мобилизованные будут получать довольствие с надбавками, как все военные по контракту, в зависимости от выполняемых задач. Утвержденный господином Шойгу порядок устанавливает дополнительную к денежному содержанию ежемесячную соцвыплату мобилизованным.
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