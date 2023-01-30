ВТБ запросил капитал

ВТБ уже в этом квартале может провести масштабную допэмиссию в пользу государства на несколько сотен миллиардов рублей. Она сравнима с помощью, которую банк получил в 2015 году, и поможет поддержать позиции по капиталу ВТБ, ослабленные из-за серьезного кризиса после начала военных действий на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Собрание акционеров ВТБ 30 января утвердило увеличение уставного капитала банка путем размещения обыкновенных акций по закрытой подписке на 301,96 млрд руб. Таким образом, уставный капитал ВТБ вырастет до 952,99 млрд руб. Будет выпущено 30,196 трлн акций, их выкупят Росимущество и Минфин за деньги и «иные имущественные формы».

Последние, в частности, включают полный пакет акций крымского РНКБ (независимый оценщик определил его стоимость на уровне 48,4 млрд руб.), а также требования по договору о размещении средств Фонда национального благосостояния на субординированный депозит в ВТБ (по закону о бюджете на 2023 год речь идет о 100 млрд руб.). По оценке аналитиков Альфа-банка, голосующая доля государства в ВТБ может вырасти в результате допэмиссии с 60,93% до 88,3%. В самом ВТБ детали размещения не комментируют.

Антон Силуанов, министр финансов, 27 декабря 2022 года: «Если потребуется поддержка (ВТБ), потребуется докапитализация, это можно будет сделать в счет тех дивидендов, которые предусмотрены к уплате акционерам».

В тот же день собрание акционеров утвердило изменение в уставе банка, которое предполагает увеличение предельного количества объявленных акций с 14 трлн до 65 трлн. Это означает расширение лимита, в рамках которого банк может разместить дополнительный объем акций без внесения изменений в устав, поясняет партнер юридической фирмы ЕМПП Иван Семенкин. По его словам, часто можно встретить запас в размере двух—четырех капиталов. С учетом планируемого размещения ВТБ его запас для будущих докапитализаций составит 20,8 трлн обыкновенных акций.

ВТБ оказался в непростой ситуации после начала военных действий на Украине. Он в числе первых попал под жесткие западные санкции, объем замороженных активов банка достигает 0,6 трлн руб.

По итогам 2022 года его убытки, скорее всего, превысили 0,5 трлн руб., оценивали аналитики Альфа-банка (см. “Ъ” от 10 января). Исходя из отчетности МСФО за первый квартал 2022 года, тогда убыток составил 408,3 млрд руб. Итоги за полный год банк не раскрывал, однако глава ВТБ Андрей Костин признавал, что он закончит год с убытком.

Уже осенью 2022 года рейтинговые аналитики АКРА понизили оценку риск-профиля банка с удовлетворительной до слабой из-за ухудшения качества кредитного портфеля «вследствие увеличения объема реструктурированных кредитов на балансе банка». По их расчетам, доля задолженности компаний высокорискованных отраслей на тот момент по-прежнему превышала величину основного капитала ВТБ. Аналитики АКРА и НКР также обращали внимание на ухудшение ликвидной позиции ВТБ и снижение запаса капитала.

Сейчас ключевой вопрос и в том, по какой цене будут размещаться акции.

Есть два возможных варианта определения стоимости, говорит партнер «Юникон» Денис Тарадов. В первом случае берется рыночная цена акций (например, среднемесячная стоимость одной акции за последние три месяца). Однако в силу текущей ситуации на финансовых рынках котировки могут не соответствовать реальной стоимости банка, полагает эксперт, поэтому возможно привлечение независимого оценщика, который будет определять стоимость акций исходя из будущих денежных потоков и прогнозных финансовых результатов с определенным фактором дисконтирования.

Как отмечает гендиректор «Евроэксперта» Екатерина Синогейкина, процесс оценки может занимать минимум три недели. По ее словам, подобный отчет может использоваться для сделок в течение шести месяцев. Однако, подчеркивает господин Тарадов, последнее слово в вопросе цены размещения — за набсоветом ВТБ. По его мнению, докапитализация банка — «хороший сигнал, который говорит о том, что акционеры продолжают вкладывать деньги в банк и готовы поддерживать его финансовую стабильность».

Вместе с тем среди акционеров были голосовавшие против и воздержавшиеся. Как отмечает партнер «Джи Ар Менеджмент» Андрей Лавров, они получат право преимущественного приобретения акций. Можно предположить, поясняет эксперт, что голосовавшие против — те, кто хочет сохранить свою долю в уставном капитале банка.

Ольга Шерункова