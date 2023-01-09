Под ВТБ подвели убытки

Убыток ВТБ по итогам 2022 года может превысить 500 млрд руб., оценили аналитики Альфа-банка. Среди основных негативных факторов, обусловивших отрицательный финансовый результат,— заблокированные из-за санкций активы. Также на величину убытков могли повлиять досоздание резервов, сокращение процентных доходов и другие факторы, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Аналитики Альфа-банка опубликовали обзор, прогнозируя, что чистый убыток группы ВТБ по МСФО по итогам 2022 года превысит 500 млрд руб. Как пояснил старший аналитик Евгений Кипнис, оценка сделана на основе внутренней модели банка.

В частности, отмечается в обзоре, из-за санкций у ВТБ оказались заблокированы активы на 600 млрд руб., что составляет 27% его капитала на конец 2021 года. При этом «убытки, вероятно, привели к значительному снижению достаточности капитала ВТБ». Вместе с тем на 30 января запланировано внеочередное собрание акционеров банка, которое должно одобрить увеличение капитала на 30,2 трлн акций. Бумаги будут размещены в пользу РФ в лице Росимущества и Минфина.

По оценке аналитиков Альфа-банка, при текущей цене акций ВТБ привлечение в капитал составит 491 млрд руб., что должно помочь банку «восстановить достаточность капитала до докризисного уровня». В самом ВТБ оценки не комментируют.

Пик убытков российской банковской системы в прошлом году пришелся на середину года, когда они превысили 1,5 трлн руб., при этом убытки получила лишь четверть банков. В дальнейшем убыток сектора сократился и по итогам десяти месяцев составил 0,4 трлн руб. По итогам 2022 года высока вероятность выйти в ноль, ранее говорил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ Александр Данилов.

Согласно отчетности по МСФО за первый квартал 2022 года (с ней ознакомился “Ъ”), чистый убыток группы ВТБ превысил 408 млрд руб. По оценке господина Кипниса, в связи с этими данными его оценку вряд ли необходимо пересматривать. По мнению эксперта, во втором квартале убыток достиг сопоставимого размера, а начиная с третьего квартала банк мог показывать прибыль. Как отмечает господин Кипнис, «с точки зрения финансовой отчетности во втором полугодии не было каких-либо новых ударов, которые могли серьезно исказить результат, основной негативный эффект сказался на результатах первого полугодия». Глава ВТБ Андрей Костин еще в прошлом году говорил, что на прибыль банк вышел в июле—августе, но по итогам 2022 года покажет убытки.

Андрей Костин, глава ВТБ, о финансовых результатах банка, 10 ноября 2022 года (цитата по «РИА Новости»): «Убытки будут, убытки будут существенные».

Сбербанк сообщил о получении по итогам одиннадцати месяцев 2022 года чистой прибыли по РСБУ в размере 175 млрд руб. То, что ситуация так по-разному сказалась на показателях двух крупнейших банков, может объясняться несколькими факторами, включая большую валютизацию баланса ВТБ и объем его активов в недружественных юрисдикциях, а также попадание под санкции в числе первых, поясняет один из экспертов.

Замороженные активы банков, находящихся под блокирующими санкциями США, «действительно могут сильно подпортить прибыль по международным стандартам», говорит независимый эксперт Алексей Нечаев. По его оценке, среди негативных факторов, которые также могли повлиять на финансовый результат, и то, что банкам в прошлом году приходилось досоздавать резервы из-за пересмотра рисков как по розничному, так и по корпоративному портфелю. На результат могла повлиять и переоценка ценных бумаг.

Вместе с тем, поясняет эксперт, необходимо учитывать, что многие банки переоценивают портфель ценных бумаг через капитал, поэтому даже если переоценка будет отрицательной, то на финансовом результате она может не сказаться.

В этой части в отчетности по РСБУ банки могли пользоваться послаблениями, однако в МСФО, отмечает господин Нечаев, были вынуждены отражать существенную переоценку, хотя сейчас часть этих проблем уже в прошлом.

Для расчетов норматива достаточности капитала в апреле 2022 года ЦБ пошел на уступки банкам, разрешив учитывать заблокированные активы в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций в отношении России. В декабре также было решено разрешить банкам в течение 2023 года не соблюдать надбавки к нормативам достаточности капитала, они были обнулены с последующим графиком их восстановления в течение пяти лет (см. “Ъ” от 15 декабря 2022 года). Помимо прочего, по словам господина Нечаева, за счет приостановки выплаты купонов по части «вечных» субордов (см. «Ъ-Онлайн» от 8 декабря 2022 года) ВТБ мог «отрегулировать величину базового капитала».

Ольга Шерункова