Аниш Гири покорил домашнюю высоту

Очередной шахматный сезон открылся супертурниром в голландском Вейк-ан-Зе, который запомнится выдающейся по драматизму развязкой. Она оставила без главного приза находившегося вплотную к нему узбекского тинейджера Нодирбека Абдусатторова и принесла его известному голландскому шахматисту Анишу Гири.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Победитель турнира в Вейк-ан-Зе Аниш Гири (на фото) в 13 турах соревнования выиграл четыре партии, в том числе у чемпиона мира Магнуса Карлсена и претендента на шахматную корону Дин Лижэня, и не проиграл ни одной

Фото: JEROEN JUMELET / EPA-EFE / Vostock Photo Победитель турнира в Вейк-ан-Зе Аниш Гири (на фото) в 13 турах соревнования выиграл четыре партии, в том числе у чемпиона мира Магнуса Карлсена и претендента на шахматную корону Дин Лижэня, и не проиграл ни одной

Фото: JEROEN JUMELET / EPA-EFE / Vostock Photo

Этот успех Аниша Гири положил конец одной из самых любопытных шахматных серий. Впервые в супертурнире, который сейчас называется Tata Steel Chess Tournament, Гири принял участие в 2009 году, будучи 14-летним школьником. В то время он, уроженец Санкт-Петербурга, представлял Россию, а на главное соревнование в рамках фестиваля в Вейк-ан-Зе его еще не допускали: бился в турнире B. Позже Гири сменил гражданство, превратился из шахматного вундеркинда в мощного гроссмейстера и, естественно, как новый флагман голландских шахмат, турнир в Нидерландах уже практически не пропускал.

Но с ним у него складывались странные отношения. Аниш Гири, который уже давно не выпадает из элиты, вернее, даже из той ее части, что можно назвать «сливками» (а он бывал и в тройке лидеров рейтинга Международной шахматной федерации (FIDE)), очень часто претендовал на выигрыш домашнего супертурнира, а с ним никак не срасталось. Гири пять раз занимал второе место, но до первого дотянуться не мог. В двух случаях — в 2018 и 2021 годах — он набирал равное количество очков с теми, кому доставалось золото,— Магнусом Карлсеном и Йорденом ван Форестом, уступая им лишь на тай-брейках.

Срослось с титулом лишь сейчас, когда 28-летнего Аниша Гири уже воспринимают чуть ли не как шахматного ветерана. Ну, в конце концов, среди заметных гроссмейстеров действительно множество тех, кто не просто моложе его, а гораздо моложе. В этом релизе Tata Steel Tournament, скажем, приняли участие аж пятеро шахматистов, не достигших 20-летнего возраста: это три индийца — Арджун Эригайси, Рамешбабу Прагнанандха и Гукеш Доммараджу, немец Винсент Каймер и узбек Нодирбек Абдусатторов. А у его победы был довольно занимательный оттенок.

В принципе выступление Аниша Гири можно легко описать банальными определениями: мощное, стабильное, ровное. Он не проиграл ни одной партии, а среди четырех, выигранных им в 13 турах, были те, в которых Гири противостояли знаменитости высшей категории.

В одной это был китаец Дин Лижэнь, который в апреле будет сражаться с россиянином Яном Непомнящим за звание чемпиона мира, в другой — норвежец Магнус Карлсен, который был чемпионом десять лет, а в прошлом году решил с этим званием расстаться, но остается бесспорным шахматным фронтменом. Правда, в Вейк-ан-Зе Карлсен играл неровно и лишь благодаря ударному финишу смог внедриться в призовую тройку.

Но на самом деле точно так же справедливо охарактеризовать взлет Аниша Гири как следствие в первую очередь удивительной развязки, такого твиста, который редко в шахматах увидишь. В целом приглашенная в Вейк-ан-Зе юниорская бригада выглядела на фоне опытных оппонентов, надо признать, скромно. Но имелось и исключение из правила. Узбек Нодирбек Абдусатторов, который к своим 19 годам накопил уже приличный послужной список (в нем есть, допустим, золотые медали мирового первенства по быстрым шахматам и Всемирной шахматной олимпиады), играл в Нидерландах зрело и с искрой. Он, как и Гири, расправился с Карлсеном, а лидерство удерживал с шестого тура вплоть до последнего.

К нему он подошел, опережая голландца на пол-очка и имея преимущество по дополнительным показателям. При этом Нодирбеку Абдусатторову предстояло сыграть белыми против соотечественника Гири Йордена ван Фореста, на сей раз смотревшегося крайне невыразительно и окопавшегося в подвальной части таблицы. Гири же — тоже белым цветом — рубился со сменившим недавно венгерское гражданство на румынское классным гроссмейстером Рихардом Раппортом. Казалось, удержать превосходство для Абдусатторова будет делом техники.

Но случилось нечто совершенно неожиданное. Узбекский гроссмейстер вдруг допустил срыв, позволив Йордену ван Форесту взять верх в позиции, не сулившей фавориту проблем, а Рихард Раппорт сделал шикарный подарок конкуренту Нодирбека Абдусатторова. Раппорт известен как раз тем, что любит нешаблонную игру, чуть ли в каждой ситуации старается найти ход, удивляющий соперника, пусть с виду и корявый. В партии против Гири он, защищаясь, без труда удерживал позицию, отводя застрявшего возле угла доски короля на любое из доступных четырех полей позади него или сбоку. Раппорт же своим 34-м ходом зачем-то двинул его вперед — на g6, по сути, под матовую атаку и вскоре проиграл.

Алексей Доспехов