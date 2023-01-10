В новый год с новым циклом

Международная федерация шахмат (FIDE) провела реформу чемпионского цикла. Наиболее заметным изменением оказалось исключение из него одного из важнейших элементов — серии Гран-при, в которой разыгрывались две путевки в кандидатский турнир, определяющий претендента на титул чемпиона мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Международная федерация шахмат утвердила реформу так называемого чемпионского цикла, то есть системы соревнований, в которых выявляется претендент на главный титул. В настоящий момент он формально принадлежит владевшему званием десять лет норвежцу Магнусу Карлсену. Однако еще летом прошлого года он предупредил, что отказывается от звания. В апреле его разыграют россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

Реформа не затронула состязание, венчающее цикл. Им остается кандидатский турнир с участием восьми гроссмейстеров, в который автоматически будет включен проигравший в поединке Непомнящего с Дин Лижэнем.

Зато довольно серьезные изменения произошли в основном блоке цикла.

Наиболее заметным является исключение из него серии Гран-при. Впервые проведенная в 2008 году, она на протяжении долгого времени оставалась очень важным элементом системы.

В Гран-при разыгрывались две путевки в кандидатский турнир, то есть четверть от общего количества.

В 2022 году серия состояла из трех турниров, в которых сыграла большая часть элитных гроссмейстеров, а ее общий призовой фонд составил €450 тыс.

За организацию Гран-при отвечала компания World Chess. Ее исполнительный директор Илья Мерензон, комментируя инициированную FIDE реформу, отказался предположить, почему серия исчезла из цикла, а также спрогнозировать ее будущее. По его словам, турниры Гран-при «могут существовать как независимые мероприятия», но «формат и необходимость такой серии пока еще обсуждаются с игроками».

Исключение из цикла этого проекта повысило «удельный вес» другого известного шахматного соревнования. Дополнительную, третью, путевку FIDE, которую с 2018 года возглавляет Аркадий Дворкович, выделила Кубку мира. В середине нулевых он заменил мировые первенства по нокаут-системе, придуманные предшественником Дворковича Кирсаном Илюмжиновым. FIDE объясняла расширение квоты тем, что Кубок мира, по ее мнению, уже стал «флагманским» состязанием, а его «популярность и значимость продолжают расти».

Две путевки по-прежнему имеет еще один турнир, который благодаря специфической формуле обеспечивает высокую вероятность неожиданного исхода,— Grand Swiss.

Кроме того, право играть в кандидатском турнире в 2024 году достанется гроссмейстеру с наивысшим рейтингом по итогам 2023-го. В данном случае FIDE не нарушила традицию.

Самая же сложная ситуация — со второй путевкой, «отобранной» у серии Гран-при. FIDE пришлось посвятить ей львиную долю публикации, рассказывающей о реформе.

Эта путевка будет наградой шахматисту за турнирные результаты в 2023 году. При этом речь идет лишь о турнирах — как международных, так и внутренних,— имеющих серьезный средний рейтинг участников. За победу в каждом будет начисляться десять баллов, за второе место — восемь, за третье — семь и т. д. В зачет гроссмейстерам пойдут пять лучших результатов, четыре из них должны быть показаны на соревнованиях с классическим контролем времени.

Алексей Доспехов