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Коммерсантъ FM
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Ход молодежи

Супертурнир в Вейк-ан-Зе поставил рекорд по количеству участников-юниоров

Очередной шахматный сезон открывается стартующим в субботу супертурниром в голландском Вейк-ан-Зе, который примечателен прежде всего своим составом, резко контрастирующим с традициями наиболее заметных шахматных соревнований. Среди 14 его участников сразу 5 игроков, которым нет даже 20 лет. Впрочем, настолько солидное представительство тинейджеров отражает тренд предыдущего года: по ходу его юниоры добились колоссальных успехов.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Супертурнир в Вейк-ан-Зе, который сейчас называется Tata Steel Chess Tournament, входит в число самых уважаемых и престижных шахматных соревнований. А 85-й его релиз сумел привлечь внимание еще до старта. Все дело в уникальном, фактически аномальном составе участников.

У шахмат есть одна особенность, отличающая их от многих индивидуальных видов спорта, например от тенниса. Она заключается в «закрытости», особенно если речь идет о традиционных супертурнирах вроде голландского. Их организаторы стараются приглашать исключительно уже именитых и опытных гроссмейстеров. Совсем молодым, еще не имеющим богатого послужного списка игрокам шанс выступить на заметном супертурнире выпадает крайне редко, своей очереди приходится ждать годами.

В этом смысле состязание в Вейк-ан-Зе всегда считалось довольно демократичным. Но это в любом случае была демократичность относительная. В каждом из трех предыдущих голландских турниров было по два шахматиста, не достигших 20-летнего возраста. Но сейчас ситуация совсем иная. Она выглядит удивительной, учитывая шахматные привычки.

Среди 14 участников Tata Steel Chess Tournament, конечно, есть солидная группа увешанных наградами знаменитостей. Это и чемпион мира во всех основных шахматных форматах Магнус Карлсен (норвежец, правда, еще прошлым летом объявил, что не будет защищать «классическое» звание), и второй номер рейтинга китаец Дин Лижэнь, который будет бороться в апреле за становящийся вакантным титул с россиянином Яном Непомнящим, и американцы Фабиано Каруана, Уэсли Со и Левон Аронян, и голландец Аниш Гири, и решивший, что вместо родной Венгрии будет представлять Румынию, Рихард Раппорт. Но изюминка в том, что конкурировать с ними будут сразу пять шахматистов юниорского возраста. Это три индийца — Арджун Эригайси, Прагнанандха Рамешбабу и Гукеш Доммараджу, узбек Нодирбек Абдусатторов и немец Винсент Каймер. Эригайси — 19 лет, Каймеру и Абдусатторову — по 18, Рамешбабу — 17, а Гукешу — 16 лет.

Присутствие такого количества юниоров тем, кто не слишком внимательно следит за шахматами, может показаться странной причудой организаторов. В конце концов никто из них не входит хотя бы в первую двадцатку классификации Международной шахматной федерации (FIDE), а располагающийся выше всех Гукеш Доммараджу занимает 24-ю строчку. Но на самом деле шаг, на который пошли руководители супертурнира, вполне отвечает свежему тренду.

Дело в том, что в 2022 году в шахматах случился настоящий молодежный прорыв и каждый из той пятерки тинейджеров, что приехала в Нидерланды, в нем принял активное участие. Доммараджу и Абдусатторов были главными героями Всемирной шахматной олимпиады в Ченнае. Индиец показал на ней невероятный результаты, взяв 9 очков из 11 возможных, а узбекский гроссмейстер привел свою сборную к сенсационному золоту. К тому же в активе Абдусатторова уже есть титул чемпиона мира по быстрым шахматам, добытый в конце 2021 года. На Всемирной шахматной олимпиаде здорово играли и Эригайси с Рамешбабу, который по ходу прошлого сезона в других состязаниях дважды сумел одолеть самого Карлсена. Каймер занял второе место на декабрьском мировом первенстве по рапиду, пропустив вперед только великого норвежца и обыграв по пути к серебру Непомнящего с Каруаной. Для того чтобы рейтинг этих шахматистов соответствовал их реальной силе, им, скорее всего, не хватает лишь резко поднимающих его успехов в топ-турнирах для элиты.

Алексей Доспехов

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