Посольство США предупредило об угрозе терактов в Стамбуле

Посольство США выпустило предупреждение для своих граждан об опасности терактов в центре Стамбула. Дипмиссия опасается нападений террористов на церкви, синагоги и дипломатические миссии «в Стамбуле или других местах, часто посещаемых жителями Запада». В частности, речь идет о городских районах Бейоглу, Галата, Таксим и улице Истикляль. В посольстве добавили, что турецкие власти занимаются данной проблемой.

Предыдущее аналогичное предупреждение американская дипмиссия выпустила 27 января. Тогда причиной стала проведенная 21 января акция у турецкого посольства в Стокгольме, в ходе которой основатель и лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан сжег Коран. 27 января датчанин повторил акцию, на этот раз в Копенгагене перед мечетью. Посла Дании в Турции после этого вызвали в МИД. Также был приостановлен процесс вступления Швеции в НАТО.

О последствиях акций — в материале «Ъ FM» «Швеция нажала на паузу».

Лаура Кеффер