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Коммерсантъ FM
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Курскую область усилят дополнительными войсками для защиты границы

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил на еженедельной планерке, что в ближайшее время в регион прибудет дополнительный контингент военнослужащих. По его словам, это необходимо для выполнения задач по защите границы и обеспечения безопасности региона. Вчера, 29 января, Курскую область обстреливали дважды, один человек был ранен.

Роман Старовойт

Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Роман Старовойт

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«В ближайшие несколько дней на территорию региона прибывает дополнительный контингент. Об этом мы говорили на заседании оперативного штаба. Поручения даны, необходимо оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, чтобы военнослужащие как можно быстрее приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности Курской области»,— рассказал господин Старовойт, его слова приводят «Курские Известия».

Накануне Курскую область обстреливали дважды. Из-за обстрела остались без электричества поселок Краснооктябрьский и село Волфино. При повторном обстреле Волфино был ранен электрик, восстанавливавший в селе электроснабжение.

Дополнительные войска Минобороны прибывали в Курскую область в конце весны, а также осенью. 25 января Роман Старовойт говорил, что риск вторжения украинских войск в Курскую область невысокий и что власти постоянно занимаются укреплением обороноспособности региона.

На территории Курской области действуют центры ополченцев ЧВК «Вагнер». Губернатор говорил, что прошел обучение в одном из таких центров. В октябре 2022 года в Курской области завершили строительство двух усиленных линий обороны.

Подробнее о том, что происходит на 341-й день после ввода российских войск на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина

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