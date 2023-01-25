Роман Старовойт назвал невысоким риск вторжения украинских войск в Курскую область

«Сейчас» риск вооруженного вторжения на территорию Курской области со стороны Украины не высок. Об этом рассказал в своем Telegram-канале губернатор Роман Старовойт.

В то же время власти «постоянно» занимаются укреплением обороноспособности региона. По итогам проверки работ в приграничных районах господин Старовойт отметил, что «строители работают на совесть».

Глава региона также посетил территорию предприятия, на котором производится часть тетраэдров, используемых при возведении линии обороны в Курской области. Строительство такой линии в регионе началось осенью 2022 года. Работы ведут пограничники и Минобороны РФ.

Подробнее о строительстве оборонительных линий на границе с Украиной в Белгородской и Курской областях читайте в материале «Ъ-Черноземье».

Александр Прытков

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