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Коммерсантъ FM
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Замглавы МИД обвинил НАТО в распространении русофобии у границ России

России ничего не нужно от стран Запада, заявил в интервью «РИА Новости» замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Он утверждает, что НАТО «зомбирует соседние страны русофобскими страшилками».

По словам замминистра, Россия «хочет, чтобы ее оставили в покое». «Но НАТО со своей стороны с маниакальным упорством, достойным лучшего применения, последовательно подползало к российским границам, одновременно зомбируя русофобскими страшилками соседние с нами страны»,— уверяет он.

Как заявил господин Рябков, Россия предупреждала, что у таких действий НАТО будут последствия. «Американцы наши предупреждения не слышали и всерьез не воспринимали, а лишь продолжали всячески науськивать Киев против России»,— убежден замминистра.

Сергей Рябков говорил, что США хотят истощить запасы экспортной выручки России и спровоцировать ее дефолт. Он также критиковал решение американских властей о поставке танков Abrams Украине, назвав этот поступок «крайне деструктивным шагом». Пентагон считает, что ближайшие месяцы могут быть решающими для ситуации на Украине.

Подробности — в материале «Ъ» «Abrams не сразу строились».

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