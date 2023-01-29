В МИД России назвали поставку танков Abrams Украине «крайне деструктивным шагом»

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что поставка танков Abrams на Украину — «крайне деструктивный шаг» со стороны США. По его мнению, заявления о том, что поставка танков не является эскалацией конфликта,— «отрицание очевидного».

«Парадоксальным образом американские официальные лица утверждают, что поставки более широкой номенклатуры все более современных систем, в том числе тяжелых систем на Украину,— это не эскалация. И вообще в последнее время прямых цитат из Оруэлла очень много в высказываниях и американских представителей и натовских: "мир — это война" — буквально то, что произносится каждый день с высоких трибун и высоких кабинетов на Западе...» — сказал Сергей Рябков «РИА Новости».

«Так и сейчас, после решения по направлению танков Abrams в значительном количестве, начинаются рассуждения о том, что это не эскалация. Отрицание очевидного»,— добавил он.

На этой неделе США анонсировали поставки танков Abrams на Украину. СМИ сообщали, что их передача Киеву может занять много месяцев. Также Германия объявила о планах поставить ВСУ танки Leopard 2. Танки немецкого производства планируют передать Украине и другие страны, у которых они находятся на вооружении, в том числе Польша.

О том, что происходит на 340-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».