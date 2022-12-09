Рябков: США хотят спровоцировать дефолт в России

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США хотят истощить запасы экспортной выручки России и спровоцировать ее дефолт. По его мнению, устойчивость российской экономики «выводит Белый дом из себя».

«Мало того что американцы рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, они еще пытаются нам предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись за счет экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты»,— сказал Сергей Рябков на заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» (цитата по «РИА Новости»).

По его мнению, «перекрытие каналов для американских и западных инвестиций» — один из инструментов, «призванных спровоцировать дефолт и последующее разрушение» экономики России.

«Впечатление такое, что продемонстрированная нашей экономикой устойчивость, эффективность мер по стабилизации курса рубля, и все это на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о росте цен и периодическом возникновении тех или иных дефицитов в европейских странах-сателлитах, попросту выводит Белый дом из себя»,— сказал он. По его словам, США не будут отменять санкции против России «независимо от дальнейшего развития событий».

После начала военной операции на Украине США ввели жесткие санкции против России. В частности, России заблокировали операции в долларах и других западных валютах. Западные рейтинговые агентства прогнозировали, что это приведет к дефолту в России. 4 апреля 2022 года Россия технически объявила дефолт по своему внешнему долгу, не выплатив свои обязательства в долларах США. Вместо этого выплата по евробондам была осуществлена в рублях. С тех пор Россия расплачивается по внешним долгам в национальной валюте. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд говорила, что санкции могут снять после того, как Россия завершит военные действия на Украине.

О том, что происходит на 289-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко