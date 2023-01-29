WP: объявление США об отправке Abrams ВСУ было прикрытием для быстрых поставок Leopard 2

США объявили, что отправят танки Abrams на Украину, чтобы прикрыть решение Германии поставить ВСУ танки Leopard 2, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники в Госдепартаменте.

По информации издания, такой план предложил госсекретарь США Энтони Блинкен. Он заключался в том, что Вашингтон объявит о намерении поставить танки Abrams в будущем в рамках «долгосрочных потребностей» Украины.

Это, в свою очередь, по задумке господина Блинкена, позволит канцлеру Германии Олафу Шольцу начать поставки танков Украине, а также устроит министра обороны США Ллойда Остина, который ранее выступал против поставок Abrams, сообщает WP.

25 января президент США Джо Байден объявил, что Соединенные Штаты направят вооруженным силам Украины 31 танк M1 Abrams и 8 бронированных ремонтно-эвакуационных машин М88 для обслуживания этих танков.

В тот же день канцлер Германии анонсировал поставку Украине 14 танков Leopard 2. C разрешения немецких властей эти танки смогут поставить Киеву и другие страны, о таких планах уже объявили Франция, Норвегия, Словакия и Португалия.

27 января в Белом доме признали, что поставка танков Abrams Украине займет «много месяцев». В администрации заявили, что Abrams окажутся на Украине не раньше немецких танков Leopard, которые поступят на вооружение украинской армии весной и летом. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поставки Abrams к августу — слишком поздний срок.

Подробнее о том, почему танки Abrams сложно поставить быстро,— в материале «Abrams не сразу строились».