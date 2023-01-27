В Белом доме заявили о поставке танков Abrams Украине через «много месяцев»

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби сообщил, что поставка танков Abrams Украине займет «много месяцев». По его словам, они окажутся на Украине не раньше немецких танков Leopard, которые поступят на вооружение украинской армии весной и летом.

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«Танки Leopard, вероятно, поступят туда от Германии и европейских союзников в относительно кратчайшее время, возможно, к тому времени, чтобы помочь им (украинским войскам) весной и летом. Американским танкам Abrams понадобится больше времени, потребуется намного больше месяцев, прежде чем они будут на месте»,— сказал Джон Кирби на брифинге в Белом доме.

Танки Abrams собираются только на одном предприятии — государственном заводе General Dynamics в Лайме, штат Огайо. Этот завод может выпускать 12 танков в месяц, но производство занято заказами на новые танки для Тайваня и Польши, сообщала газета Politico. Польша в 2022 году заказала у США 250 танков с поставкой в 2025 году (в обмен на Т-72, отправленные на Украину), а Тайвань заказал в 2019 году 108 танков с поставкой в 2024-м.

Министр обороны Германии Борис Писториус говорил, что 14 танков Leopard 2 могут отправить на Украину к концу марта. О готовности поставить Украине танки Leopard заявляли Польша, Финляндия, Испания, Нидерланды и Дания.

Подробнее о том, что происходит на 338-й день после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Анастасия Ларина