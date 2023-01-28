Альпы не запорошило

Альпийским горнолыжным курортам предрекли конец периода активного катания. Из-за отсутствия снега они рискуют закрыться, пишет The Wall Street Journal. Так, в коммуне Ла-Морт во Франции один из курортов не работал даже в пиковый сезон — на Рождество. А использовать искусственный снег было невозможно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner, Reuters Фото: Lisi Niesner, Reuters

Потери из-за этого могут составлять десятки миллионов евро, говорит корреспондент “Ъ FM” в Париже Дарья Злотникова: «Многие курорты вынуждены были сдвинуть открытие туристического сезона. По прогнозам экологов, температуры будут повышаться постепенно в течение ближайшего времени. При самом оптимистичном сценарии примерно один сезон из пяти во французских Альпах и во французских Пиренеях будет очень сложным.

В случае если самые негативные прогнозы сбудутся, практически каждый сезон будет сопровождаться вот такими сложностями. Экономический эффект от подобного рода погоды очень сильно заметен. Огромное количество людей оказываются без работы. Именно поэтому местные власти в некоторых регионах активно закупают снеговые пушки. Делать это можно только до определенного предела. Использование снежных пушек с экологической точки зрения тоже остается под вопросом.

Кроме того, для этого нужно доставлять большое количество воды, создавать искусственные озера, все это стоит очень дорого. Еще одно техническое решение — это перенос горнолыжных трасс, их подъем на более высокий уровень. Все это, конечно, связано с серьезными финансовыми вливаниями. Франция — самая посещаемая туристами страна в мире, и около 15% оборота в отрасли связаны именно с горнолыжным туризмом. Потери могут составить около €10, даже треть этой суммы, конечно, будет очень чувствительна и для государственного бюджета, и для экономики в целом».

Местные метеорологи отмечают, что лыжный сезон в Альпах сократился примерно на месяц по сравнению с тем, что было 50 лет назад. Из-за этого во Франции закрылось около 10% курортов. На прошедшей в ноябре климатической конференции ООН экологи также заявляли, что последние восемь лет были самыми теплыми за всю историю.

Однако сезон на французский курортах начинается только в феврале, и стоит немного подождать, говорит заместитель председателя совета директоров компании Jet Travel Максим Приставко: «Об этом говорят примерно последние 20 лет, но ожидания не оправдываются, никаких проблем с катанием нет в отличие от некоторых других курортов. Глобальное потепление пока не так сильно влияет.

Горнолыжная Франция так же, как и Швейцария — это очень высокогорные курорты. Высота катания — выше 2 тыс. метров, иногда это 3 тыс. метров с лишним. На многих курортах есть ледники. Поэтому то, что там не будет снега и не будет катания, это достаточно сомнительная история.

Так всегда бывает в начале сезона — все очень переживают, будет ли снег. В 2023 году на ряде курортов с небольшими высотами действительно снега было мало, он был влажный — это не очень хорошие условия для катания на некоторых итальянских и австрийских курортах, например, где небольшая высота. Но на многих установлены снежные пушки, которые могут работать при плюсовой температуре, и снег все равно попадает на трассу. Бывает ситуация, когда проблема не в отсутствии снега, а, наоборот, когда его слишком много, подъемники не работают. В такой ситуации бывает, что возвращают стоимость ски-пасса. Но так, чтобы закрыли курорт и сказали, что вернут деньги из-за отсутствия снега, такого никогда не было».

С отсутствием снега, по словам собеседников “Ъ FM”, сталкивают не только во Франции, но и в Турции. А в Красной Поляне сотрудники на помощь даже позвали шаманов. Тем не менее такие проблемы в Европе вряд ли отразятся на спросе туристов, говорит начальник отдела продаж компании «Содис» Ирина Мануильская: «Горнолыжная и вообще Европа сейчас пользуется гораздо меньшим спросом, чем раньше. Не думаю, что проблемы со снегом в Альпах могут затронуть огромное количество туристов. Во Франции на Новый год катались нормально, вроде все было в порядке, хотя и снега было немного, но катались. На прошлой неделе тоже, поэтому надо выяснять. Отличные отзывы про Италию, там со снегом все прекрасно.

При этом отели не закрываются, если нет снега, речь идет о закрытии подъемников. Другое дело, что тогда люди, которые полетят, окажутся в ситуации, что отель есть, ресторан есть, спа-центр есть, а катания нет. Например, Куршавель никогда не идет навстречу и всегда говорит, что все в порядке, отель открыт, номер есть, значит, живите. Нигде в контракте не написано, что если не будет снега, то тогда можно отменить поездку и вернуть стоимость. На самом деле, может быть, это все еще из разряда слухов, потому что еще в ноябре-месяце все говорили, что во Франции не хватает денег на подъемники, и даже если что-то откроется, то откроется далеко не все. Однако все подъемники открылись».

Горнолыжные курорты Европы заявляли, что испытывают серьезные финансовые трудности из-за роста цен на электроэнергию. Расходы во Франции, по прогнозам, могут увеличиться с € 2 до € 15 млн. В результате курорты вынуждены снижать скорость подъемников, а также увеличивать стоимость ски-пассов минимум на 6%.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Анна Маргулис