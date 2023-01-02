Планы подтаяли

Из-за аномально теплой погоды на европейских горнолыжных курортах закрыли часть трасс. Проблемы возникли во Франции и Швейцарии. Там не хватает снега, а на днях в Куршевеле прошел дождь. Из-за этого в южной части Альп для катания доступно примерно 75% трасс. Хуже ситуация во французских Пиренеях, где работает только четверть всех маршрутов для спуска лыжников и сноубордистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leonhard Foeger, Reuters Фото: Leonhard Foeger, Reuters

В метеорологической службе Швейцарии сообщали, что на конец декабря в стране установилась температура в среднем на 5-7 градусов выше нормы. Но в начале января начнется постепенное похолодание. Так что на этой неделе ситуация должна улучшиться, говорит зампредседателя совета директоров холдинга Jet Travel Максим Приставко. Впрочем, по его словам, проблема некритичная:

«На низких курортах со снегом не очень хорошо, даже на высоких, таких как тирольские, снега внизу мало. Но в целом я бы не сказал, что есть какая-то серьезная проблема, поскольку на любом альпийском курорте можно покататься — просто количество трасс ограничено. К тому же на многих установлены снежные пушки, которые работают не только при минусовой температуре. Поэтому в целом все открыто.

Но, если говорить, допустим, про Турцию, которая набрала было популярность, там с этим намного печальнее, поскольку в стране совсем тепло, и катания практически нет. Что касается Сербии, которая была достаточно востребована за счет прямых рейсов из России, там тоже катание только наверху.

В основном те, кому удалось добраться до курортов Европы, ездили в Альпы. Спрос на европейские направления был неплохой — лучше, чем прошлой зимой.

Если тогда были ограничения из-за коронавируса, то есть все работало, но нужна была местная вакцинация, то сейчас спрос ограничен исключительно с тем, что сложно добираться. Но люди находят варианты, чаще всего самостоятельно покупают билеты. Сначала ищут способы, как можно недорого прилететь, а потом уже спрашивают про размещение».

По данным участников туристического рынка, альпийские склоны оказались одними из самых востребованных у россиян. Среди российских горнолыжных курортов спросом пользовались Эсто-Садок в Сочи, Шерегеш и Кировск, сообщили в сервисе онлайн-бронирований «Суточно.ру». Однако в этот раз проблемы со снегом возникли и на Красной Поляне, из-за чего открытие горнолыжного сезона дважды переносилось.

Между тем, например, в Шерегеше температура воздуха в это время может достигать -20 градусов. Поэтому состоятельные клиенты выбирали именно альпийские курорты, рассказал управляющий партнер сервиса Konsierge Кирилл Левадный: «В Куршевеле на высоте 1850 на самом деле наблюдаются проблемы. Там снег с дождем. Скорее всего, ситуация будет стабилизироваться еще пару недель.

Что касается спроса, то он очень устойчив. В Санкт-Морице на середину декабря русских было меньше, но в последнюю неделю начали прибывать. В Куршевеле довольно плотный спрос и на отели, и на шале — ситуация чем-то похожа на допандемический 2019 год.

У нас на Красной Поляне снега нет, из-за чего смещалось открытие сезона. Там доступна, по-моему, пара коротких трасс.

Местные поговаривают, что хороший снег может не лечь до конца января. В Шерегеше он есть, причем с конца ноября, но там довольно холодно, до -20, и это не всем подходит. Поэтому состоятельные граждане в этом году выбрали то же самое, что и в допандемические времена, старый проверенный вариант».

Как отмечали собеседники “Ъ FM” на туристическом рынке, в начале декабря стоимость поездки на альпийские курорты начиналась от €8 тыс. на двоих. В некоторых случаях на семью цены достигали €40 тыс. В основном это связано с подорожавшими авиаперелетами. Из-за отсутствия прямых рейсов в Европу один билет экономкласса с пересадкой в Стамбуле или Дубае может обойтись в 130 тыс. руб.

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Владислав Викторов