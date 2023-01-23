Внутренний туризм оживился

Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Казань: россияне раскупают туры внутри страны на весенние праздники. Спрос на поездки на мартовские каникулы вырос уже более чем на четверть, рассказали “Ъ FM” участники рынка. Ранее стало известно, что популярность российских курортов на январских выходных увеличилась на 15% год к году. Турпоток по всем направлениям страны превысил 12 млн человек, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. А загрузка отелей и гостиниц на новогодних каникулах в некоторых местах превышала 90%. По его словам, помимо традиционно лидирующих направлений — Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Казани — популярными у туристов оказались поездки на горнолыжные курорты Северного Кавказа, Сахалинской области и Шерегеш.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Туры на март пока значительно дешевле путевок на прошедшие новогодние праздники. Однако ситуация быстро меняется, рассказал гендиректор турфирмы «Дельфин» Сергей Ромашкин: «На 8 марта к обычным уровням продаж добавляется 30-40%. Краснодарский край — бессменный лидер и зимой, и летом, поскольку часть туристов едет в Сочи в марте, чтобы погулять в теплую погоду, в это время обещают +20-22 градуса. Вторая часть еще катается на лыжах на Красной Поляне, там тоже высокий сезон.

Соответственно, прибрежный и горный кластеры в сумме забирают половину всех поездок. Оставшуюся половину делят экскурсионные поездки в Санкт-Петербург, путешествия в Москву хорошо растут — где-то на 30% к 2022 году. Московская область для москвичей, "Золотое кольцо" — тоже. И города- миллионники имеют поблизости какую-то инфраструктуру, которая позволяет жителям отдыхать в пригородных зонах.

Цены примерно на 10% выше, чем год назад, но при этом они существенно ниже, чем на Новый год. Мы видим прослойку туристов, которые понимают: если они едут с 1 по 8 в ту же Красную поляну, то заплатят на 40% больше, нежели если запланируют отдых на конец февраля — начало марта. Загрузка на этом курорте в конце февраля, возможно, будет выше, чем на Новый год.

Скажем, поехать в Санкт-Петербург на январские праздники стоило где-то 30-32 тыс. руб. на двоих, сейчас можно уложиться в 18-20 тыс. руб. за три дня с экскурсионной программой и завтраками в отеле».

О летнем сезоне речь пока не идет, но туров на конец февраля — начало марта по некоторым направлениям уже почти не осталось, говорит руководитель компании по индивидуальному туризму MAYEL Travel Майя Котляр: «С удовольствием бронируют. Единственный фактор — горизонт планирования. Даже внутри России опасаются бронировать гостиницы на лето.

Горизонт планирования — порядка двух недель, максимум три месяца. Горнолыжный сезон у нас очень активный, едут в Краснодарский край, Шерегеш, Домбай. По экскурсионным направлениям это Карелия, Сибирь, Байкал, Алтай. Ввиду того, что поставили прямые чартерные рейсы на Дальний Восток, цены на перелеты резко упали. Если билет до Камчатки раньше стоил не менее 35 тыс. руб., то сейчас — порядка 20-25 тыс. руб.»

На прошлой неделе стало известно, что турпоток российских курортов может вырасти за счет путешественников из Китая. С 6 февраля власти КНР разрешили местным компаниям возобновить продажу групповых путевок за рубеж. По данным Ассоциации туроператоров России, сейчас въездной турпоток в страну минимальный.

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Сабина Адлейба