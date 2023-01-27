ФСБ заглянула в кассу таможни

Басманный райсуд Москвы арестовал на два месяца начальника Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России (ФТС) Дмитрия Васильева. Майора таможенной службы обвиняют в лоббировании интересов коммерческих структур, с которыми ведомство заключало контракты на IT-услуги. За это Дмитрий Васильев получал откаты. Пока ему инкриминируется один эпизод — получение взятки в размере 25 млн руб. По версии следствия, подряды на выполнение работ для ФТС получали, как правило, бизнес-структуры, связанные с действующими сотрудниками таможни, а Дмитрий Васильев мог являться своего рода кассиром.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Начальник Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России Дмитрий Васильев после заседания суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Начальник Центрального информационно-технического таможенного управления Федеральной таможенной службы России Дмитрий Васильев после заседания суда

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По данным «Ъ», 37-летнего начальника Центрального информационно-технического управления (ЦИТТУ) ФТС России Дмитрия Васильева в Басманный райсуд Москвы привезли прямо с допроса из здания Следственного комитета России (СКР). Там ему предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Отметим, что по ходатайству следователя заседание суда проходило в закрытом режиме. Особых надежд на то, что фигуранту удастся избежать строгой меры пресечения, на которой настаивали представитель СКР и прокурор, не было, наверное, и у защиты. Тем не менее последняя просила суд ограничиться домашним арестом, залогом или запретом определенных действий. Однако, выслушав стороны, судья Наталья Дударь отправила главного таможенного айтишника Васильева в СИЗО до 26 марта.

Высокопоставленный сотрудник ФТС был задержан оперативниками Федеральной службы безопасности (ФСБ) накануне прямо на своем рабочем месте. По данным «Ъ», произошло это после получения Дмитрием Васильевым взятки в размере 25 млн руб.

Взятку таможеннику дали якобы за лоббирование интересов одной из коммерческих структур за заключение с ФТС контракта на оказание IT-услуг. В отношении предпринимателя также возбуждено уголовное дело по факту дачи взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Впрочем, в подобных случаях взяткодатели, как правило, идут на сотрудничество со следствием, что помогает им избежать уголовной ответственности.

Между тем в СКР полагают, что получение взяток обвиняемым Васильевым от коммерсантов могло происходить на регулярной основе. При этом подряды на выполнение различных работ для ФТС распределялись якобы исключительно среди родственников или доверенных лиц действующих высокопоставленных сотрудников таможни.

В этой связи следователи не исключают, что Дмитрий Васильев был лишь своего рода кассиром и оседали деньги вовсе не в его кармане. Подтверждение этому сотрудники ФСБ продолжили искать сегодня как в главном офисе ФТС на Новозаводской улице, так и в ряде других таможенных подразделений. Там оперативников интересовали все госконтракты, к которым мог иметь отношение Дмитрий Васильев, начиная с 21 мая 2021 года. Именно в этот день майор был назначен начальником ЦИТТУ.

На работу же в таможенные органы уроженец Новосибирска Васильев пришел в 2006 году, будучи еще студентом Московского технического университета связи и информатики. В центральном аппарате довольно долго он занимал чисто технические должности: инженер-программист, специалист по защите информации, а с 2017 по 2019 год работал начальником отдела службы круглосуточной технической поддержки ЦИТТУ. После этого два года являлся первым заместителем начальника этого управления.

Олег Рубникович