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Борца с коррупцией взяли по Конституции

Высокопоставленного сотрудника ФТС обвинили в получении взяток от неизвестных

В Международный день борьбы с коррупцией сотрудники управления «М» ФСБ и СКР задержали главного борца с коррупцией ФТС генерал-майора Дмитрия Мурышова. По версии следствия, генерал получил взятки на несколько десятков миллионов рублей через посредников-подчиненных от «неустановленных участников внешнеэкономической деятельности».

Дмитрия Мурышова арестовали, чтобы он не смог спрятать от ареста свои активы

Дмитрия Мурышова арестовали, чтобы он не смог спрятать от ареста свои активы

Фото: Басманный районный суд

Дмитрия Мурышова арестовали, чтобы он не смог спрятать от ареста свои активы

Фото: Басманный районный суд

Показания о причастности начальника управления по противодействию коррупции ФТС Мурышова ко взяточничеству дали двое его бывших подчиненных. По их данным, генерал получил три взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и рассчитывал на еще одно незаконное вознаграждение (ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК). Взяткодателей таможенники, которым инкриминировалось посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК), почему-то не назвали. В результате в уголовном деле, которое по материалам ФСБ возбудили в главном следственном управлении СКР, было сказано о получении денег от «неустановленных участников внешнеэкономической деятельности, специализирующихся на импорте товаров в Россию». Миллионы, по версии следствия, были выплачены генералу «за общее покровительство, выраженное в содействии в перемещении товаров через таможенную границу».

События развивались стремительно — 8 декабря следователь возбудил дело, а уже на следующий день его фигуранты были задержаны. Правда, в отличие от генерала Мурышова, брать под стражу их не стали.

В его же случае, обратившись в Басманный райсуд, следователь указал, что высокопоставленный таможенник может не только скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям обвинения, «изобличившим его в совершении преступления», но и «создать ложные доказательства своей невиновности, а также скрыть имущество, подлежащее аресту».

Сам Дмитрий Мурышов и его защитники называли доводы следствия необоснованными и ничем не подтвержденными. Обвинение, предъявленное ему следователем, таможенник не признал, попросив судью Наталью Дударь ограничиться домашним арестом или запретом определенных действий. Было отмечено, что ранее ни в чем предосудительном начальник антикоррупционного управления ФТС замечен не был, а напротив, имеет многочисленные награды и благодарности.

Судья Дударь отправила генерала в СИЗО до 8 февраля, указав, что на данном этапе следствия избранная мера пресечения не нарушает права борца с коррупцией, гарантированные ему ч. 1 ст. 49 Конституции России, в соответствии с которой каждый обвиняемый считается невиновным, пока вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. Адвокат арестанта от комментариев воздержалась.

Николай Сергеев

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