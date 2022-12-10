Борца с коррупцией взяли по Конституции

В Международный день борьбы с коррупцией сотрудники управления «М» ФСБ и СКР задержали главного борца с коррупцией ФТС генерал-майора Дмитрия Мурышова. По версии следствия, генерал получил взятки на несколько десятков миллионов рублей через посредников-подчиненных от «неустановленных участников внешнеэкономической деятельности».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрия Мурышова арестовали, чтобы он не смог спрятать от ареста свои активы

Фото: Басманный районный суд Дмитрия Мурышова арестовали, чтобы он не смог спрятать от ареста свои активы

Фото: Басманный районный суд

Показания о причастности начальника управления по противодействию коррупции ФТС Мурышова ко взяточничеству дали двое его бывших подчиненных. По их данным, генерал получил три взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) и рассчитывал на еще одно незаконное вознаграждение (ст. 30, ч. 6 ст. 290 УК). Взяткодателей таможенники, которым инкриминировалось посредничество во взяточничестве (ст. 291.1 УК), почему-то не назвали. В результате в уголовном деле, которое по материалам ФСБ возбудили в главном следственном управлении СКР, было сказано о получении денег от «неустановленных участников внешнеэкономической деятельности, специализирующихся на импорте товаров в Россию». Миллионы, по версии следствия, были выплачены генералу «за общее покровительство, выраженное в содействии в перемещении товаров через таможенную границу».

События развивались стремительно — 8 декабря следователь возбудил дело, а уже на следующий день его фигуранты были задержаны. Правда, в отличие от генерала Мурышова, брать под стражу их не стали.

В его же случае, обратившись в Басманный райсуд, следователь указал, что высокопоставленный таможенник может не только скрыться от следствия и суда, угрожать свидетелям обвинения, «изобличившим его в совершении преступления», но и «создать ложные доказательства своей невиновности, а также скрыть имущество, подлежащее аресту».

Сам Дмитрий Мурышов и его защитники называли доводы следствия необоснованными и ничем не подтвержденными. Обвинение, предъявленное ему следователем, таможенник не признал, попросив судью Наталью Дударь ограничиться домашним арестом или запретом определенных действий. Было отмечено, что ранее ни в чем предосудительном начальник антикоррупционного управления ФТС замечен не был, а напротив, имеет многочисленные награды и благодарности.

Судья Дударь отправила генерала в СИЗО до 8 февраля, указав, что на данном этапе следствия избранная мера пресечения не нарушает права борца с коррупцией, гарантированные ему ч. 1 ст. 49 Конституции России, в соответствии с которой каждый обвиняемый считается невиновным, пока вина не будет установлена вступившим в законную силу приговором суда. Адвокат арестанта от комментариев воздержалась.

Николай Сергеев