Навальный пожаловался на ухудшение условий в ШИЗО

Оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий наказание в колонии №6 в Мелехово Владимирской области, пожаловался на ухудшение условий в камере штрафного изолятора, куда его поместили на восемь суток. По словам Алексея Навального, после визита членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) ему в камеру два на три метра поставили три лампы дневного освещения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Навальный

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Алексей Навальный

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Председатель ОНК Георгий Волков и член президентского Совета по правам человека Алексей Мельников посетили Алексея Навального 16 января. По итогу визита они положительно высказывались об условиях содержания в колонии, однако Алексей Мельников заметил, что в камере оппозиционера «недостаточная освещенность».

«Поэтому по результатам вашего визита не изменилось абсолютно ничего (и даже ваши лекарства мне так и не передали), за исключением того, что в мою камеру ШИЗО 2х3 метра зафигачили огромную лампу, в которой сияют аж три большие лампы дневного освещения»,— говорится в Telegram-канале, который ведется от имени Алексея Навального.

Алексей Навальный рассказал, что просил администрацию колонии убрать «хотя бы одну из ламп», однако получил отказ. По его словам, при таком освещении через три месяца он может ослепнуть. Он призвал членов ОНК вновь посетить его и «вернуть все как было».

О помещении в ШИЗО в 11-й раз Алексея Навального сообщалось 25 января. Решение колонии оппозиционер объяснил тем, что он «неправильно представился». По информации команды Навального, с середины августа суммарно ему назначили 113 суток штрафного изолятора. В ШИЗО он провел Новый год — 31 декабря его перевели туда на 15 суток.

После визита к Алексею Навальному господин Мельников написал, что с точки зрения материально-бытового обеспечения, организации труда и воспитательной работы колония ему понравилась. Он не подтвердил слова оппозиционера о проблемах с соседями по камере, а также рассказал, что Навальный может получить необходимые лекарства от родственников.

В феврале 2021 года Алексея Навального приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения по делу «Ив Роше». В 2022 году ему назначили девять лет по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оскорблении участников судебного процесса (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ). Девять лет — это срок по совокупности всех наказаний.

О посещении членами ОНК и СПЧ Навального — в материале «Ъ» «''Кормят лучше, чем в ИК-2''».

Лусине Баласян