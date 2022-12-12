Навальный сообщил о «сделавшем жизнь невыносимой» сокамернике в ШИЗО

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что ему в камеру штрафного изолятора подселили человека, «имеющего большие проблемы с бытовой гигиеной». Такие действия администрации колонии осужденный рассматривает как давление.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Навальный

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Алексей Навальный

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

«Если ты живешь в камере, и какой-то человек 24/7 от тебя на расстоянии вытянутой руки, и вы оба 24/7 в одном-двух метрах от туалета, а туалет — это дырка в полу, поддержание гигиены имеет абсолютно принципиальное значение. И проблемный в этом смысле зэк моментально сделает вашу жизнь невыносимой»,— говорится в сообщении Навального в Instagram (принадлежит Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена).

По словам Алексея Навального, его новый сокамерник «сам вскоре начал стучать в дверь и требовать перевести его в другую камеру, и даже написал заявление». Навальный добавил, что «комбинация угроз, криков и призывов к совести» вынудила его сокамерника умываться и чистить зубы. «Дал ему стиральный порошок, и он постирал одежду. Мы моем теперь руки с мылом несколько раз в день»,— написал оппозиционер.

Начиная с августа Навальный большую часть времени провел в камере штрафного изолятора. 1 декабря его отправили туда в восьмой раз подряд — на 11 суток. В ноябре политику ужесточали условия содержания — он сидел в помещении камерного типа.

В феврале 2021 года Навального приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения по делу «Ив Роше». В 2022 году ему назначили девять лет по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оскорблении участников судебного процесса (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ). По словам адвокатов оппозиционера, девять лет — это срок по совокупности всех наказаний.

Дарья Эрозбек