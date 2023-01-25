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Коммерсантъ FM
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Навального отправили в ШИЗО в 11-й раз

Оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии строгого режима №6 в Мелехово Владимирской области, 11-й раз перевели в штрафной изолятор. Как сообщил Алексей Навальный, в ШИЗО он проведет восемь суток.

Алексей Навальный

Алексей Навальный

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Алексей Навальный

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Опять я неправильно представился»,— объяснил политик решение колонии. Его слова приводится в Telegram-канале команды Навального. По их информации, с середины августа оппозиционеру суммарно назначили 113 суток штрафного изолятора.

Алексей Навальный сообщил о переводе в ШИЗО в ходе заседания Ковровского городского суда Владимирской области. На заседании рассматривалось три иска оппозиционера к колонии. Первые два касаются цензуры и контроля общения оппозиционера с адвокатами. Третий — о решетке, установленной для общения Навального с адвокатами.

Начиная с августа 2022 года большую часть времени Навальный провел в ШИЗО. Последний раз, по его словам, он был переведен в штрафной изолятор 31 декабря на максимальный срок — 15 суток. Как он сам рассказывал, причиной стало то, что он умылся раньше предусмотренного распорядком дня времени.

В феврале 2021 года Алексея Навального приговорили к двум годам и восьми месяцам заключения по делу «Ив Роше». В июне 2022 года политика перевели из ИК-2, также расположенной во Владимирской области, в исправительную колонию №6 строгого режима. В 2022 году ему назначили девять лет по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оскорблении участников судебного процесса (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ). Девять лет — это срок по совокупности всех наказаний.

Лусине Баласян

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