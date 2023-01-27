Россияне предпочитают наличные

Россияне меняют подход к сбережениям — теперь в фаворитах наличные рубли. Об этом говорит статистика Центробанка. За прошлый год объем наличных в обращении вырос на 16%, в реальном выражении это больше 2 трлн руб. При этом данные платежных систем показывают, что тратить россияне не спешат, то есть деньги, как говорят собеседники “Ъ FM”, остаются в копилке. В чем опасность такой ситуации? Расскажет Иван Якунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Принято считать, что в любой кризис как минимум еда остается неприкосновенной категорией расходов. Сначала эту уверенность пошатнул Росстат, когда сообщил, что сентябрь к сентябрю падение составило 3,5%. Теперь по итогам года статистику подтвердили в компании NielsenIQ: реальное потребление товаров повседневного спроса в 2022-м упало на 3,5%, и это антирекорд за восемь лет. Глава ВЦИОМ Валерий Федоров по просьбе “Ъ FM” попытался объяснить такие данные статистики:

«Мы фиксируем перераспределение потребительских предпочтений в сторону более простых и дешевых товаров. То есть в каком-то смысле происходит примитивизация, сокращение ассортимента, рост доли недорогих продуктов.

Пока реальное потребительское поведение носит кризисный характер. Люди боятся тратить много, предпочитая сберегать.

Многие стали покупать золото. При этом люди меньше стали сберегать в иностранных валютах, потому что существуют большие ограничения в их отношении, да и рубль укрепился. Поэтому наличные деньги, криптовалюта — основные фавориты в этом году».

Рост спроса на наличные подтверждают и социологи, и банки. Причем ситуация развивается динамично: первый всплеск ЦБ фиксировал в феврале-марте 2022-го, когда российские войска вошли на территорию Украины. Тогда набег на банки удалось остановить, подняв ключевую ставку до 20%. Вторая волна интереса к наличным началась в сентябре-октябре с объявлением мобилизации. Тогда со стороны регулятора никаких действий не последовало, и в итоге стратегия держать деньги на руках стала основной, пояснил старший научный сотрудник Института социальной политики Высшей школы экономики Василий Аникин:

«Пока, наверное, это консенсусный способ. При нем стратегия финансового поведения состоит в том, чтобы избегать рисков, учитывая желание обеспечить ликвидность на черный день, который может наступить в любой момент. При этом здесь может иметься в виду все что угодно, например, резкая смена места жительства или получение денег для закрытия каких-то потребностей. Традиционно доля россиян, имеющих сбережения, оценивается в 30%, не больше. И вот именно эта группа сейчас отдает предпочтения кэшу чаще, чем раньше».

В пользу этой версии говорит и еще одна деталь: по подсчетам ЦБ, рост наличных в обращении произошел во многом за счет 5-тысячных купюр. То есть вряд ли это деньги на оперативные расходы. Кроме того, так совпало, что привлекательность депозитов снижается. Последний мониторинг регулятора показал, что средняя максимальная ставка едва превышает 8%. Президент Альфа-банка Олег Сысуев, впрочем, считает, что дело не в ней:

«Мы знаем, что банки размещают повышенные объемы на счетах в Центральном банке. Эта чаша не миновала и нас. Естественно, это связано в целом с состоянием экономики, с сужением рынка кредитования, с тенденцией сбережения. Все будет зависеть от внешней ситуации. Если она начнет нормализовываться и люди будут видеть перспективы завтрашнего дня, то все это исправится.

Надо сделать так, чтобы появился хоть какой-то проблеск оптимизма и желание заглядывать в завтрашний день».

Пока таких сигналов не видно. Наоборот, правительство озаботилось низкой инфляцией, которая свидетельствует о невысоком потребительском спросе. Хотя есть одна категория, которой это не коснулась, — продажи алкоголя, по данным профильного ведомства, за прошлый год выросли на 3,5%.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".