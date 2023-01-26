Граждане включили режим сбережения

Уменьшить расходы, но нарастить сбережения — поведение россиян тревожит членов правительства. Как пишут «Ведомости», чиновники устроили специальное совещание с президентом, чтобы рассказать о проблеме низкого спроса. По последним данным, россияне стали меньше тратить, из-за этого есть риск сокращения производства. Победить тренд и привести инфляцию к целевым показателям — это главная задача 2023 года, говорят собеседники издания. Есть ли основания для опасений? Выяснял Иван Якунин.

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По данным холдинга «Ромир», средние расходы уменьшаются три недели подряд примерно на 2%. Снижается и сумма среднего чека.

Кроме того, тревожным сигналом стал декабрь. Обычно в это время граждане получают новогодние премии и спешат потратить их на подарки, однако в этот раз, как сообщает «Тинкофф Касса», продажи стали минимальными за пять лет.

Директор института социально-экономических исследований при финансовом университете Алексей Зубец объясняет, что так работает сберегательная модель поведения: «Реальные доходы падают. В 2022 году, наверное, Россия потеряла где-то 1-2%.

Если говорить о деньгах на руках населения, их довольно много, но есть фактор, который сдерживает потребительское поведение — это переход к накоплениям.

Люди не понимают, что будет дальше, как изменится динамика доходов, реальные зарплаты, политическая повестка, как будет развиваться спецоперация на Украине. Поэтому сокращение потребления по некоторым категориям составило 20-30%, а по другим несколько больше. Например, спрос на люксовые новостройки упал в два раза».

Компания «Яков и партнеры» — бывшая McKinsey & Company — провела опрос и выяснила, что уровень благосостояния россиян упал по всем возможным пунктам. Доходы стали главным поводом для беспокойств, и в результате главный тренд нового года — экономия. В первую очередь это коснется услуг, товаров длительного пользования, путешествий, одежды, ремонта. Правда, на замену частному спросу выходит спрос государственный.

И он, вероятно, сгладит общую картину, говорит директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев: «С государственным спросом у нас проблем как раз нет. И, судя по последним заявлениям Банка России, его нагнетание в экономику — это как раз одна из ярких инфляционных угроз.

Думаю, что госспрос будет увеличиваться, появятся льготы, субсидии, какие-то попытки точечно вливать деньги в экономику там, где на данный момент это считается целесообразным, в надежде на то, что не случится неожиданных вспышек инфляции. В 2022 году, например, было плюс 26%».

Опасения по поводу низкого спроса выглядят несколько парадоксально, поскольку на последнем заседании Центробанка Эльвира Набиуллина формулировала рост цен как основную угрозу. Причина кроется и в высоких инфляционных ожиданиях, и в нехватке рабочей силы, и в растущих тратах Минфина.

Несмотря на это, по прогнозу ведомства, в 2023 году инфляция должна удержаться на уровне 5-7%. Экономист Игорь Николаев сомневается: «Если в 2023 году удастся удержаться в пределах 10%, это будет уже успех. Курс национальной валюты начал очень сильно ослабевать по отношению к тому же доллару. Дефицит бюджета — около 3 трлн руб. — 2% от ВВП — это значительный показатель и проинфляционный фактор. Экономика будет в кризисе. Однако самые тяжелые внешние ограничения, связанные с топливно-энергетическим комплексом, только вступают в силу».

Так что, судя по всему, низкая инфляция носит кратковременный характер. Хотя опыт последнего года показал, что все зависит от новостей. После начала боевых действий спрос тоже сократился, но уже к лету чиновники рассказывали, что спрос восстанавливается. А потом началась мобилизация, и процесс запустился по новой.

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