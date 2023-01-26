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Коммерсантъ FM
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Граждане включили режим сбережения

Почему снижение трат среди населения вызывает беспокойство властей

Уменьшить расходы, но нарастить сбережения — поведение россиян тревожит членов правительства. Как пишут «Ведомости», чиновники устроили специальное совещание с президентом, чтобы рассказать о проблеме низкого спроса. По последним данным, россияне стали меньше тратить, из-за этого есть риск сокращения производства. Победить тренд и привести инфляцию к целевым показателям — это главная задача 2023 года, говорят собеседники издания. Есть ли основания для опасений? Выяснял Иван Якунин.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным холдинга «Ромир», средние расходы уменьшаются три недели подряд примерно на 2%. Снижается и сумма среднего чека.

Как отразятся ожидания граждан на их экономическом поведении

Как отразятся ожидания граждан на их экономическом поведении

Кроме того, тревожным сигналом стал декабрь. Обычно в это время граждане получают новогодние премии и спешат потратить их на подарки, однако в этот раз, как сообщает «Тинкофф Касса», продажи стали минимальными за пять лет.

Директор института социально-экономических исследований при финансовом университете Алексей Зубец объясняет, что так работает сберегательная модель поведения: «Реальные доходы падают. В 2022 году, наверное, Россия потеряла где-то 1-2%.

Если говорить о деньгах на руках населения, их довольно много, но есть фактор, который сдерживает потребительское поведение — это переход к накоплениям.

Люди не понимают, что будет дальше, как изменится динамика доходов, реальные зарплаты, политическая повестка, как будет развиваться спецоперация на Украине. Поэтому сокращение потребления по некоторым категориям составило 20-30%, а по другим несколько больше. Например, спрос на люксовые новостройки упал в два раза».

Компания «Яков и партнеры» — бывшая McKinsey & Company — провела опрос и выяснила, что уровень благосостояния россиян упал по всем возможным пунктам. Доходы стали главным поводом для беспокойств, и в результате главный тренд нового года — экономия. В первую очередь это коснется услуг, товаров длительного пользования, путешествий, одежды, ремонта. Правда, на замену частному спросу выходит спрос государственный.

И он, вероятно, сгладит общую картину, говорит директор Центра исследования экономической политики МГУ Олег Буклемишев: «С государственным спросом у нас проблем как раз нет. И, судя по последним заявлениям Банка России, его нагнетание в экономику — это как раз одна из ярких инфляционных угроз.

Думаю, что госспрос будет увеличиваться, появятся льготы, субсидии, какие-то попытки точечно вливать деньги в экономику там, где на данный момент это считается целесообразным, в надежде на то, что не случится неожиданных вспышек инфляции. В 2022 году, например, было плюс 26%».

Каким образом граждане получают дополнительный заработок

Каким образом граждане получают дополнительный заработок

Опасения по поводу низкого спроса выглядят несколько парадоксально, поскольку на последнем заседании Центробанка Эльвира Набиуллина формулировала рост цен как основную угрозу. Причина кроется и в высоких инфляционных ожиданиях, и в нехватке рабочей силы, и в растущих тратах Минфина.

Несмотря на это, по прогнозу ведомства, в 2023 году инфляция должна удержаться на уровне 5-7%. Экономист Игорь Николаев сомневается: «Если в 2023 году удастся удержаться в пределах 10%, это будет уже успех. Курс национальной валюты начал очень сильно ослабевать по отношению к тому же доллару. Дефицит бюджета — около 3 трлн руб. — 2% от ВВП — это значительный показатель и проинфляционный фактор. Экономика будет в кризисе. Однако самые тяжелые внешние ограничения, связанные с топливно-энергетическим комплексом, только вступают в силу».

Так что, судя по всему, низкая инфляция носит кратковременный характер. Хотя опыт последнего года показал, что все зависит от новостей. После начала боевых действий спрос тоже сократился, но уже к лету чиновники рассказывали, что спрос восстанавливается. А потом началась мобилизация, и процесс запустился по новой.

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