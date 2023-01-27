Нефтепродуктам определили свой потолок

Евросоюз представил параметры нового потолка цен для российских нефтепродуктов. Как сообщает агентство Bloomberg, лимиты будут устанавливаться в зависимости от типа топлива. Так, предельная цена для дизеля составит $100 за баррель. Для нефтепродуктов, которые сейчас торгуются со скидкой (это, например, мазут), потолок хотят ограничить $45. Источники агентства уточняют, что значения еще могут измениться. При этом 5 февраля начинает действовать эмбарго на морские поставки нефтепродуктов в Евросоюз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ Фото: Наталья Кажан, Коммерсантъ

Разница в лимитах цен объясняется более высоким спросом на дизель, отметил нефтегазовый аналитик Михаил Крутихин: «Несколько недель назад было даже подозрение, что в мире может возникнуть некоторый дефицит этого вида топлива. Однако оно рассеялось, когда Китай, Индия, Кувейт и некоторые другие страны резко увеличили производство дизеля и стали заключать долгосрочные контракты на его поставки в западные страны.

Тем не менее уход российского топлива с рынка может оказать какое-то влияние и на цены, и на баланс спроса и предложения.

Именно поэтому есть предложение на этот товар ввести некий потолок цен, чтобы Россия продолжала поставлять дизель на рынок, но не получала тех прибылей, которые могла бы ожидать. Если говорить о мазуте или, например, прямогонном бензине, то они очень часто торгуются по цене даже ниже сырой нефти. Это по большей части полуфабрикаты для нефтехимии или для производства легких нефтепродуктов. Дефицита здесь большого нет, и поэтому на них можно установить какой-то более суровый потолок цены, чтобы ограничить экспорт из России».

Собеседники “Ъ FM” опасаются, что с введением эмбарго на поставки нефтепродуктов в ЕС Россия практически лишится рынков сбыта. Дело в том, что Индия и Китай производят их сами, закупая в том числе российское сырье. Кроме того, по данным источников агентства Reuters, объем производства на российских нефтеперерабатывающих заводах в этом году может снизиться на 15%. На сколько в таком случае может сократиться выручка экспортеров? Замруководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев оценивает потери в 10-15%. По его мнению, найти новые рынки будет непросто, но реально:

«Страны ЕС, конечно, будут вынуждены серьезно нарастить импорт и из Северной Америки, и из стран Ближнего Востока, и из Индии для того, чтобы покрыть образовавшийся после прекращения поставок нефтепродуктов из России дефицит. В той же Азии и Африке тоже возникнет недостаток, потому что потоки просто будут переинвестированы на Европу. Так что российские нефтепродукты потенциально могут найти свой рынок, хотя, конечно, это задача более сложная, чем в случае с поставками нефти. Здесь нам придется выходить на существенно большее количество рынков с разными техническими требованиями, с разными требованиями к финансированию таких сделок.

Переориентация может занять несколько месяцев, может быть, даже несколько кварталов, и вполне возможно, что какие-то объемы экспорта мы при этом потеряем.

Между тем ограничения могут привести к тому, что выручка будет ниже на 10%, может быть, 15%. Сам по себе потолок цен в тех параметрах, в которых он обсуждается, может быть обойден, особенно в случае дизельного топлива. В последний год мы неоднократно наблюдали, что на многих региональных рынках был его дефицит. Я думаю, что в этом случае многие потребители в Азии будут готовы его покупать выше такого лимита».

Еще один выход из ситуации — нарастить поставки сырой нефти в Азию. Там местные НПЗ перерабатывают российское сырье и продают мазут и дизельное топливо тому же Евросоюзу. В декабре 2022 года экспорт нефти в Индию вырос в два раза, отмечает Bloomberg. И нынешний рост спроса говорит о том, что Россия сумела хотя бы частично решить логистические проблемы, пояснил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков:

«Увеличение объемов поставок по сравнению с тем, что было в ноябре-декабре, прежде всего связано именно с тем, что Россия увеличила скидку. Если на 1 декабря скидка составляла около $18 на каждый баррель сорта Urals по сравнению с сортом Brent, то после 5-го числа дисконт вырос примерно до $35. И с предыдущей скидкой Индия тоже много брала, она уже тогда стала крупнейшим покупателем российской нефти, перевозимой морским транспортом, а мы для нее — крупнейшим продавцом. Так что логистика уже отработана, и, если скидка будет уменьшаться, то Индия не станет сокращать закупки российской нефти».

Дипломаты Евросоюза обсудят ограничение цен на нефтепродукты из России в ближайшее время, переговоры, по данным Bloomberg, могут занять несколько дней.

Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".

Елена Иванова