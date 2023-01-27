«Ведомости»: запросы единороссов по поводу спецоперации замкнули на Андрее Турчаке

Депутаты Госдумы от «Единой России» будут направлять обращения, касающиеся военной операции на Украине исключительно первому вице-спикеру Совфеда Андрею Турчаку, который возглавляет рабочую группу по мобилизации и военной операции. Уведомления от фракции об изменении адресата депутаты уже получили, пишут «Ведомости».

Решение о переадресации вопросов и обращений по военной операции в рабочую группу Андрея Турчака, отмечают источники издания, принято по договоренности с правительством России.

В соответствии с российским законодательством депутаты могут направлять запросы главе и членам правительства, генпрокурору, председателю Следственного комитета и руководству иных федеральных органов госвласти. В частности, в ст. 14 закона о статусе сенатора и депутата подчеркивается, что обращение направляется ими «самостоятельно».

Собеседник «Ведомостей» близкий к Госдуме считает вышеуказанное решение вполне логичным, поскольку рабочая группа во главе с господином Турчаком создавалась для того, чтобы «пылесосить» инициативы, связанные с военной операцией на Украине, обрабатывать и уже затем направлять в правительство.

Таким образом, отмечает источник, можно снизить нагрузку на систему, ведь периодически запросы некоторых парламентариев дублируют друг друга, в этой связи рабочая группа выступает своеобразным фильтром, который может в сотрудничестве в том числе с Минобороны заниматься их проработкой.

Рабочая группа была сформирована 20 декабря 2022 года по распоряжению президента Владимира Путина. В ее состав, кроме Андрея Турчака, вошли военные корреспонденты, зампред Совфеда Николай Журавлев, а также директор департамента «Роскосмоса» Александр Захаренко и замминистра обороны Виктор Горемыкин.

Первое заседание рабочей группы по мобилизации и военной операции состоялось 28 декабря. Тогда господин Турчак обратил внимание, что группа является инструментом контроля, а не книгой для жалоб на проделанную работу.

Милена Костерева