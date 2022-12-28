Инструмент разобрали на подгруппы

В среду в Министерстве обороны прошло первое организационное заседание парламентской координационной рабочей группы по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты участников специальной военной операции вопросам специальной военной операции (СВО). В нем принял участие министр обороны России Сергей Шойгу. Группа образована по поручению президента России Владимира Путина; возглавляет ее первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак. По его словам, группа должна стать инструментом обратной связи «о положении дел на передовой» для Владимира Путина. На первом заседании группу было решено разделить на подгруппы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил “Ъ”, что свой первый доклад главе государства группа представит уже в начале следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

28 декабря состоялось первое заседание рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты участников специальной военной операции. Она была создана 20 декабря этого года распоряжением президента, а возглавляет ее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.

В группу входят депутаты Госдумы от разных парламентских партий, сенаторы, представители Общественной палаты и общественных организаций, военные корреспонденты и даже создатель военного Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

По словам члена группы, председателя думского комитета по труду и социальной политики Ярослава Нилова (ЛДПР), первое заседание проходило в Министерстве обороны, и в нем приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, его заместитель и статс-секретарь министерства Николай Панков, руководители департаментов Министерства обороны. Присутствие господина Шойгу подтверждает и еще один член группы, пожелавший остаться анонимным.

Согласно распоряжению президента, группа должна обеспечить взаимодействие парламента, общественных организаций и ведомств по вопросам мобилизации, а также правовую и социальную защиту граждан, принимающих участие в СВО. Также ее члены будут в случае необходимости готовить законодательные предложения по этой теме, участвовать в информационной и разъяснительной работе по поводу мобилизации, следить за патриотическим воспитанием молодежи.

Андрей Турчак в своем Telegram-канале назвал группу «инструментом обратной связи для президента с передовой»: «Инструмент постоянного мониторинга и получения объективной информации об обеспечении мобилизованных граждан, о получении ими и членами их семей установленных выплат, других положенных по закону мер помощи». «Само название группы говорит о том, что это механизм обратной связи. Она ценна с точки зрения получения напрямую информацию о возможных проблемах, которые возникают, и трансляции предложений по улучшению той или иной системы»,— ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос “Ъ” о том, связано ли создание рабочей группы с желанием президента знать о реальном положении дел в российских войсках из дополнительных источников. Как следует из распоряжения президента, группа должна предоставлять ему ежемесячные доклады.

«Разумеется, рабочая группа уже в начале следующего года представит доклад. Никто откладывать это в долгий ящик не будет»,— заявил “Ъ” Дмитрий Песков.

«Было организационное заседание. Было принято решение разделить комиссию на подгруппы по направлениям: меры социальной поддержки, законодательное обеспечение по вопросам мобилизации, молодежно-политическое воспитание и т. д. Договорились по формату работы, по формату коммуникации»,— рассказал “Ъ” господин Нилов. По словам другого члена группы, депутата Госдумы от «Справедливой России — За правду» Яны Лантратовой, за каждым участником новой структуры «будет закреплено конкретное направление работы»: «Пока разделились на группы, потом, возможно, будет еще более детальное деление на подгруппы. Каждый из нас работал непосредственно на территориях, эта работа будет не просто продолжена, а усилена, чтобы получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами»,— пояснила она.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова