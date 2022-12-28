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Инструмент разобрали на подгруппы

Координаторы мобилизации и поддержки мобилизованных собрались на первое заседание

В среду в Министерстве обороны прошло первое организационное заседание парламентской координационной рабочей группы по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты участников специальной военной операции вопросам специальной военной операции (СВО). В нем принял участие министр обороны России Сергей Шойгу. Группа образована по поручению президента России Владимира Путина; возглавляет ее первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак. По его словам, группа должна стать инструментом обратной связи «о положении дел на передовой» для Владимира Путина. На первом заседании группу было решено разделить на подгруппы. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил “Ъ”, что свой первый доклад главе государства группа представит уже в начале следующего года.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

28 декабря состоялось первое заседание рабочей группы по обеспечению взаимодействия органов публичной власти и организаций по вопросам мобилизационной подготовки и мобилизации, социальной и правовой защиты участников специальной военной операции. Она была создана 20 декабря этого года распоряжением президента, а возглавляет ее секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак.

В группу входят депутаты Госдумы от разных парламентских партий, сенаторы, представители Общественной палаты и общественных организаций, военные корреспонденты и даже создатель военного Telegram-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук.

По словам члена группы, председателя думского комитета по труду и социальной политики Ярослава Нилова (ЛДПР), первое заседание проходило в Министерстве обороны, и в нем приняли участие министр обороны Сергей Шойгу, его заместитель и статс-секретарь министерства Николай Панков, руководители департаментов Министерства обороны. Присутствие господина Шойгу подтверждает и еще один член группы, пожелавший остаться анонимным.

Согласно распоряжению президента, группа должна обеспечить взаимодействие парламента, общественных организаций и ведомств по вопросам мобилизации, а также правовую и социальную защиту граждан, принимающих участие в СВО. Также ее члены будут в случае необходимости готовить законодательные предложения по этой теме, участвовать в информационной и разъяснительной работе по поводу мобилизации, следить за патриотическим воспитанием молодежи.

Парламентская оппозиция поспорила с единороссами о мобилизации

Андрей Турчак в своем Telegram-канале назвал группу «инструментом обратной связи для президента с передовой»: «Инструмент постоянного мониторинга и получения объективной информации об обеспечении мобилизованных граждан, о получении ими и членами их семей установленных выплат, других положенных по закону мер помощи». «Само название группы говорит о том, что это механизм обратной связи. Она ценна с точки зрения получения напрямую информацию о возможных проблемах, которые возникают, и трансляции предложений по улучшению той или иной системы»,— ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос “Ъ” о том, связано ли создание рабочей группы с желанием президента знать о реальном положении дел в российских войсках из дополнительных источников. Как следует из распоряжения президента, группа должна предоставлять ему ежемесячные доклады.

«Разумеется, рабочая группа уже в начале следующего года представит доклад. Никто откладывать это в долгий ящик не будет»,— заявил “Ъ” Дмитрий Песков.

«Было организационное заседание. Было принято решение разделить комиссию на подгруппы по направлениям: меры социальной поддержки, законодательное обеспечение по вопросам мобилизации, молодежно-политическое воспитание и т. д. Договорились по формату работы, по формату коммуникации»,— рассказал “Ъ” господин Нилов. По словам другого члена группы, депутата Госдумы от «Справедливой России — За правду» Яны Лантратовой, за каждым участником новой структуры «будет закреплено конкретное направление работы»: «Пока разделились на группы, потом, возможно, будет еще более детальное деление на подгруппы. Каждый из нас работал непосредственно на территориях, эта работа будет не просто продолжена, а усилена, чтобы получать информацию напрямую, чтобы видеть все своими глазами»,— пояснила она.

Андрей Винокуров, Ксения Веретенникова

Фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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Дым над Бахамутом

Дым над Бахамутом

Фото: LIBKOS / AP

Сотрудники МЧС тушат пожар после обстрела в Донецке

Сотрудники МЧС тушат пожар после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Инсталляция на площади Свободы в Мариуполе

Инсталляция на площади Свободы в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Волонтер в костюме Святого Николая в Константиновке

Волонтер в костюме Святого Николая в Константиновке

Фото: LIBKOS / AP

Украинские солдаты наблюдают за трансляцией с дронов из подземного командного центра в Бахмуте

Украинские солдаты наблюдают за трансляцией с дронов из подземного командного центра в Бахмуте

Фото: LIBKOS / AP

Российский солдат в блиндаже

Российский солдат в блиндаже

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Человек на улице Мариуполя

Человек на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Украинский военнослужащий на позиции у границы с Беларусью

Украинский военнослужащий на позиции у границы с Беларусью

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Люди проходят мимо промышленного здания, которое подверглось ракетному удару в Бахмуте

Люди проходят мимо промышленного здания, которое подверглось ракетному удару в Бахмуте

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Снос домов, разрушенных во время боевых действий в Мариуполе

Снос домов, разрушенных во время боевых действий в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Портрет писателя Льва Толстого на строительной сетке в Мариуполе

Портрет писателя Льва Толстого на строительной сетке в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Горящие автомобили после ракетного удара в Херсоне

Горящие автомобили после ракетного удара в Херсоне

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Сотрудники МЧС на месте взрыва автомобиля в центре Мелитополя

Сотрудники МЧС на месте взрыва автомобиля в центре Мелитополя

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Похороны бойца военного, погибшего в ходе военной операции, на Белоостровском кладбище в Санкт-Петербурге

Похороны бойца военного, погибшего в ходе военной операции, на Белоостровском кладбище в Санкт-Петербурге

Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков  /  купить фото

Похороны военного в Харькове

Похороны военного в Харькове

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Жительница поселка Оленовка под Донецком в сгоревшем из-за обстрела доме

Жительница поселка Оленовка под Донецком в сгоревшем из-за обстрела доме

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Помещение донецкого ресторана «Шеш-Беш», в котором в результате обстрела был ранен бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

Помещение донецкого ресторана «Шеш-Беш», в котором в результате обстрела был ранен бывший генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Здание школы в селе Богородичное на Донбассе, поврежденное в результате обстрела

Здание школы в селе Богородичное на Донбассе, поврежденное в результате обстрела

Фото: Sameer AL-Doumy / AFP

Президент Украины Владимир Зеленский (второй справа на заднем плане) после выступления перед Конгрессом США

Президент Украины Владимир Зеленский (второй справа на заднем плане) после выступления перед Конгрессом США

Фото: Carolyn Kaster / AP

Пострадавшее здание больницы в Донецке

Пострадавшее здание больницы в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими РФ на Запорожском направлении

Представительница Общероссийского народного фронта в костюме Снегурочки выступает перед военнослужащими РФ на Запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Новогодняя елка на Софийской площади Киева

Новогодняя елка на Софийской площади Киева

Фото: Reuters / Vladyslav Musiienko

Пожар на объекте инфраструктуры после обстрела в Киеве

Пожар на объекте инфраструктуры после обстрела в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Житель Донецка курит в своем разрушенном доме

Житель Донецка курит в своем разрушенном доме

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Украинский военный на Змеином острове

Украинский военный на Змеином острове

Фото: Michael Shtekel / AP

Волонтеры благотворительной организации «Фрида» проводят медицинские обследования в подвале в Бахмуте

Волонтеры благотворительной организации «Фрида» проводят медицинские обследования в подвале в Бахмуте

Фото: LIBKOS / AP

Демонтаж памятника Александру Пушкину в центре Днепра

Демонтаж памятника Александру Пушкину в центре Днепра

Фото: Mykola Myakshykov / NurPhoto / AFP

Военные в фортификационных сооружениях на Запорожском направлении

Военные в фортификационных сооружениях на Запорожском направлении

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Бродячая собака выглядывает из окна, разбитого при обстреле жилого дома в Авдеевке

Бродячая собака выглядывает из окна, разбитого при обстреле жилого дома в Авдеевке

Фото: Genya Savilov / AFP

Женщина проходит мимо офисного здания, поврежденного в результате обстрела в Донецке

Женщина проходит мимо офисного здания, поврежденного в результате обстрела в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Поврежденный купол православной церкви в Донецке

Поврежденный купол православной церкви в Донецке

Фото: AP

Люди прячутся от обстрелов на станции метро в Киеве

Люди прячутся от обстрелов на станции метро в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Подорванный диверсантами мост в пригороде Мелитополя

Подорванный диверсантами мост в пригороде Мелитополя

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Акция российских военных с 160-метровой георгиевской лентой в Мариуполе

Акция российских военных с 160-метровой георгиевской лентой в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Последствия обстрела Горловки

Последствия обстрела Горловки

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Попавшее под обстрел здание областной администрации в Херсоне

Попавшее под обстрел здание областной администрации в Херсоне

Фото: Reuters

Украинский военнослужащий на крыше разрушенного университета в Краматорске

Украинский военнослужащий на крыше разрушенного университета в Краматорске

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Сотрудник национальной полиции стоит возле упавшего беспилотника в Киеве

Сотрудник национальной полиции стоит возле упавшего беспилотника в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Разрушенный многоквартирный дом в Бахмуте

Разрушенный многоквартирный дом в Бахмуте

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Беженцы в Краматорске

Беженцы в Краматорске

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Медики из Первого добровольческого мобильного госпиталя оказывают помощь раненому

Медики из Первого добровольческого мобильного госпиталя оказывают помощь раненому

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Ракетные системы залпового огня «Град» на ремонтной базе вооруженных сил России под Херсоном

Ракетные системы залпового огня «Град» на ремонтной базе вооруженных сил России под Херсоном

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Пожарные тушат жилой дом в Донецке

Пожарные тушат жилой дом в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местные жители развернули георгиевскую ленту возле Вечного огня мемориального комплекса «Братская могила» в Мелитополе

Местные жители развернули георгиевскую ленту возле Вечного огня мемориального комплекса «Братская могила» в Мелитополе

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Разрушенная в ходе боевых действий церковь в селе Богородичное на Донбассе

Разрушенная в ходе боевых действий церковь в селе Богородичное на Донбассе

Фото: Reuters / Yevhen Titov

Новогодняя ель на Театральной площади в Луганске

Новогодняя ель на Театральной площади в Луганске

Фото: Александр Река / ТАСС

Спасатели работают на территории сгоревшего рынка в Донецке

Спасатели работают на территории сгоревшего рынка в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Местный житель покидает свой дом после обстрела в Бахмуте

Местный житель покидает свой дом после обстрела в Бахмуте

Фото: LIBKOS / AP

Остатки снарядов в Харькове

Остатки снарядов в Харькове

Фото: Aleksey FILIPPOV / AFP

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) на церемонии вручения знамени одного из воинских подразделений

Президент Украины Владимир Зеленский (справа) на церемонии вручения знамени одного из воинских подразделений

Фото: Reuters

Загоревшийся автомобиль после обстрела в Донецке

Загоревшийся автомобиль после обстрела в Донецке

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Жители Киева в укрытии на одной из станций метро

Жители Киева в укрытии на одной из станций метро

Фото: Reuters / Shannon Stapleton

Жительница Донецка в пострадавшей в результате обстрела квартире

Жительница Донецка в пострадавшей в результате обстрела квартире

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Спутниковый снимок авиабазы в городе Энгельс Саратовской области

Спутниковый снимок авиабазы в городе Энгельс Саратовской области

Фото: Reuters

Мобилизованные перед отправлением поезда с железнодорожной станции в Тюмени

Мобилизованные перед отправлением поезда с железнодорожной станции в Тюмени

Фото: AP

Мэр Москвы Сергей Собянин в зоне проведения СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин в зоне проведения СВО

Фото: Пресс-служба Сергея Собянина

Президент России Владимир Путин (справа) и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин (слева) на Крымском мосту

Президент России Владимир Путин (справа) и заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин (слева) на Крымском мосту

Фото: пресс-служба президента РФ

Снос домов, пострадавших во время обстрелов, в Мариуполе

Снос домов, пострадавших во время обстрелов, в Мариуполе

Фото: Николай Тришин / ТАСС

С фасада здания в городе Гостомель Киевской области срезали граффити британского художника Бэнкси

С фасада здания в городе Гостомель Киевской области срезали граффити британского художника Бэнкси

Фото: Reuters / Valentyn Ogirenko

Люди заряжают свои телефоны на железнодорожной станции в Херсоне

Люди заряжают свои телефоны на железнодорожной станции в Херсоне

Фото: Reuters / Anna Voitenko

Люди в магазине спортивных товаров в Киеве

Люди в магазине спортивных товаров в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Военнослужащие стоят у пулемета на левом берегу Днепра в Запорожской области

Военнослужащие стоят у пулемета на левом берегу Днепра в Запорожской области

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Одна из улиц Киева после обстрелов

Одна из улиц Киева после обстрелов

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Раненые в ходе обстрела жители Херсона

Раненые в ходе обстрела жители Херсона

Фото: Bernat Armangue / AP

Украинская реактивная система залпового огня

Украинская реактивная система залпового огня

Фото: Roman Chop / AP

Сотрудник «Росэнергоатома» у воронки от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции

Сотрудник «Росэнергоатома» у воронки от разорвавшегося снаряда на территории Запорожской атомной электростанции

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Освобожденные из плена российские военные

Освобожденные из плена российские военные

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Украинский военнослужащий в танке

Украинский военнослужащий в танке

Фото: LIBKOS / AP

Сотрудники службы безопасности досматривают вещи прихожанина у входа в монастырский комплекс Киево-Печерской лавры

Сотрудники службы безопасности досматривают вещи прихожанина у входа в монастырский комплекс Киево-Печерской лавры

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Очередь за гуманитарной помощью в Херсоне

Очередь за гуманитарной помощью в Херсоне

Фото: Reuters / Murad Sezer

Раненный в ходе обстрелов 13-летний подросток в одной из больниц Херсона

Раненный в ходе обстрелов 13-летний подросток в одной из больниц Херсона

Фото: Bernat Armangue / AP

Тело женщины, погибшей в результате обстрела Петровского района Донецка

Тело женщины, погибшей в результате обстрела Петровского района Донецка

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Церемония открытия восстановленного памятника князю Игорю в районе населенного пункта Станица-Луганская в ЛНР

Церемония открытия восстановленного памятника князю Игорю в районе населенного пункта Станица-Луганская в ЛНР

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Строительство засечной черты в Белгородской области

Строительство засечной черты в Белгородской области

Фото: t.me / vvgladkov

Могилы на Старокрымском кладбище в Мариуполе

Могилы на Старокрымском кладбище в Мариуполе

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Военнослужащие на церемонии открытия памятника Герою России, полковнику Народной милиции ДНР Ольге Качуре

Военнослужащие на церемонии открытия памятника Герою России, полковнику Народной милиции ДНР Ольге Качуре

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Украинские снайперы под Херсоном

Украинские снайперы под Херсоном

Фото: Bernat Armangue / AP

Логотип ресторана McDonald’s в торговом центре «Фабрика» в Херсоне

Логотип ресторана McDonald’s в торговом центре «Фабрика» в Херсоне

Фото: Reuters / Murad Sezer

Волонтер из Херсона сидит возле спутникового терминала Starlink

Волонтер из Херсона сидит возле спутникового терминала Starlink

Фото: Reuters / Oleksandr Ratushniak

Международный аэропорт «Херсон»

Международный аэропорт «Херсон»

Фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / AFP

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» на Запорожском направлении

Самоходная артиллерийская установка 2С3 «Акация» на Запорожском направлении

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Пожарные тушат возгорание в жилом доме Киева

Пожарные тушат возгорание в жилом доме Киева

Фото: Reuters / Oleksandr Gusev

Поврежденный автомобиль рядом с местом падения ракет в Пшеводуве, польской деревне на границе с Украиной

Поврежденный автомобиль рядом с местом падения ракет в Пшеводуве, польской деревне на границе с Украиной

Фото: Reuters

Российские журналисты передают военнослужащим ВС РФ, призванным в рамках частичной мобилизации, гумпомощь и письма детей

Российские журналисты передают военнослужащим ВС РФ, призванным в рамках частичной мобилизации, гумпомощь и письма детей

Фото: РИА Новости

Вид на разрушенный Антоновский мост в Херсоне

Вид на разрушенный Антоновский мост в Херсоне

Фото: Reuters / Stringer

Раздача гуманитарной помощи на центральной площади в Херсоне

Раздача гуманитарной помощи на центральной площади в Херсоне

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Задержанные в покинутом российской армией Херсоне

Задержанные в покинутом российской армией Херсоне

Фото: LIBKOS / AP

Стихийный митинг в центре Херсона

Стихийный митинг в центре Херсона

Фото: Reuters / Yevhenii Zavhorodnii

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский во время посещения Херсона

Фото: Ukrainian Presidential Press Office / AP

Запуск ракеты из Белгородской области

Запуск ракеты из Белгородской области

Фото: Vadim Belikov / AP

Поврежденный дом в Мариуполе

Поврежденный дом в Мариуполе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Бывшие женщины-военнослужащие ВСУ, которые прошли фильтрационную проверку в одном из исправительных учреждений в ДНР, идут к встречающим их родственникам

Бывшие женщины-военнослужащие ВСУ, которые прошли фильтрационную проверку в одном из исправительных учреждений в ДНР, идут к встречающим их родственникам

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Пострадавшая жительница Николаева

Пострадавшая жительница Николаева

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Граффити Бэнкси в Бородянке

Граффити Бэнкси в Бородянке

Фото: banksy.co.uk

Слева направо: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко во время церемонии прощания с погибшим замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым

Слева направо: губернатор Севастополя Михаил Развожаев, врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо и первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко во время церемонии прощания с погибшим замглавы Херсонской области Кириллом Стремоусовым

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Демонтированный памятник советским воинам «Украина — освободителям» в Ужгороде

Демонтированный памятник советским воинам «Украина — освободителям» в Ужгороде

Фото: Reuters / Serhii Hudak

Ремонт Крымского моста после теракта

Ремонт Крымского моста после теракта

Фото: Пресс-служба ФДА «Росавтодор»

Возникший после обстрела пожар в здании управления железными дорогами в Донецке

Возникший после обстрела пожар в здании управления железными дорогами в Донецке

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Разрушенный скит Святогорской лавры в Донбассе

Разрушенный скит Святогорской лавры в Донбассе

Фото: Dimitar Dilkoff / AFP

Поврежденная в результате обстрела гостиница Алчевска

Поврежденная в результате обстрела гостиница Алчевска

Фото: Максим Захаров / РИА Новости

Освобожденный из украинского плена военнослужащий общается с журналистами во время встречи с родственниками в Амвросиевке

Освобожденный из украинского плена военнослужащий общается с журналистами во время встречи с родственниками в Амвросиевке

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Украинские военнослужащие в подземном укрытии в Бахмуте

Украинские военнослужащие в подземном укрытии в Бахмуте

Фото: Dimitar Dilkoff / AFP

Жители города Бахмут на разрушенном мосту

Жители города Бахмут на разрушенном мосту

Фото: Reuters / Clodagh Kilcoyne

Пожар у железнодорожной станции в Шахтерском районе

Пожар у железнодорожной станции в Шахтерском районе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Фонари в виде голубей на одной из улиц в Мариуполе

Фонари в виде голубей на одной из улиц в Мариуполе

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Центр Киева без электричества

Центр Киева без электричества

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местные жители наполняют бутылки питьевой водой из бака в центре Николаева

Местные жители наполняют бутылки питьевой водой из бака в центре Николаева

Фото: Emilio Morenatti / AP

Демонтаж поврежденных пролетных конструкций на Крымском мосту

Демонтаж поврежденных пролетных конструкций на Крымском мосту

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

На Донбассе встретили освобожденных пленных

На Донбассе встретили освобожденных пленных

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Женщины, освобожденные из российского плена в рамках масштабного обмена военнопленными, беседуют с журналистами в Запорожье

Женщины, освобожденные из российского плена в рамках масштабного обмена военнопленными, беседуют с журналистами в Запорожье

Фото: Dmytro Smolyenko / NurPhoto / AFP

Российские военнослужащие в военном городке Ханкала в Чечне перед отправкой в зону специальной военной операции

Российские военнослужащие в военном городке Ханкала в Чечне перед отправкой в зону специальной военной операции

Фото: Елена Афонина / ТАСС

Прохожие в Киеве на фоне взрыва, произошедшего в результате атаки беспилотника

Прохожие в Киеве на фоне взрыва, произошедшего в результате атаки беспилотника

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Беспилотник над одной из улиц Киева

Беспилотник над одной из улиц Киева

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Украинский военнослужащий в укрытии, Киев

Украинский военнослужащий в укрытии, Киев

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Загоревшееся в результате атаки беспилотником здание в Киеве

Загоревшееся в результате атаки беспилотником здание в Киеве

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Боец Росгвардии на территории яхт-клуба «Борисфен» в Энергодаре

Боец Росгвардии на территории яхт-клуба «Борисфен» в Энергодаре

Фото: РИА Новости

Пострадавшее в результате обстрела здание городской администрации в Донецке

Пострадавшее в результате обстрела здание городской администрации в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Мужчина ловит рыбу возле поврежденного моста в Сватово

Мужчина ловит рыбу возле поврежденного моста в Сватово

Фото: Wolfgang Schwan / Anadolu Agency / AFP

Добровольцы принимают присягу в Мелитополе

Добровольцы принимают присягу в Мелитополе

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

Военнослужащие недалеко от линии боевого соприкосновения

Военнослужащие недалеко от линии боевого соприкосновения

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Призывники проходят подготовку на полигоне в Херсонской области

Призывники проходят подготовку на полигоне в Херсонской области

Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Мужчина оплакивает погибшего в Николаеве родственника

Мужчина оплакивает погибшего в Николаеве родственника

Фото: LIBKOS / AP

Пострадавший жилой дом в Белгороде

Пострадавший жилой дом в Белгороде

Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Жители Киева пережидают ракетные атаки внутри станции метро

Жители Киева пережидают ракетные атаки внутри станции метро

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Саперы территориальной обороны Украины уничтожают боеприпасы возле села Граково Харьковской области

Саперы территориальной обороны Украины уничтожают боеприпасы возле села Граково Харьковской области

Фото: Francisco Seco / AP

Улица в центре Киева после ракетного удара

Улица в центре Киева после ракетного удара

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Дым над линиями электропередач после ракетного удара по Львову

Дым над линиями электропередач после ракетного удара по Львову

Фото: Reuters / Pavlo Palamarchuk

Пострадавший в результате обстрела дом в центре Донецка

Пострадавший в результате обстрела дом в центре Донецка

Фото: РИА Новости

8 октября на Крымском мосту произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Причиной происшествия стал подрыв грузового автомобиля

8 октября на Крымском мосту произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов. Причиной происшествия стал подрыв грузового автомобиля

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Судмедэксперты изучают массовое захоронение в Лимане

Судмедэксперты изучают массовое захоронение в Лимане

Фото: Reuters

В Херсонской области под обстрел попал автобус с мирными жителями. По сообщениям СМИ, погибли пять человек

В Херсонской области под обстрел попал автобус с мирными жителями. По сообщениям СМИ, погибли пять человек

Фото: МЧС России / ТАСС

Спасатели работают на развалинах жилого дома в Запорожье

Спасатели работают на развалинах жилого дома в Запорожье

Фото: Reuters / Stringer

Разрушенное хранилище горючего в Харькове

Разрушенное хранилище горючего в Харькове

Фото: Reuters / Vitalii Hnidyi

Снаряд в лесу возле села Александровка Херсонской области

Снаряд в лесу возле села Александровка Херсонской области

Фото: Francisco Seco / AP

Военнослужащий Национальной гвардии Украины ведет огонь из гаубицы Д-30 в Харьковской области

Военнослужащий Национальной гвардии Украины ведет огонь из гаубицы Д-30 в Харьковской области

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Подготовка мобилизованных россиян на военном полигоне

Подготовка мобилизованных россиян на военном полигоне

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Труп лошади на автозаправочной станции в селе Яцковка Лиманского района

Труп лошади на автозаправочной станции в селе Яцковка Лиманского района

Фото: Francisco Seco / AP

Командир полка «Азов» (запрещен в России) Денис Прокопенко и его жена Катерина во время встречи освобожденных из плена украинских военных с родственниками в Турции

Командир полка «Азов» (запрещен в России) Денис Прокопенко и его жена Катерина во время встречи освобожденных из плена украинских военных с родственниками в Турции

Фото: Reuters

В Мелитополе представители «Молодой гвардии Единой России» и российские военнослужащие поздравили педагогов школы №1 с Днем учителя

В Мелитополе представители «Молодой гвардии Единой России» и российские военнослужащие поздравили педагогов школы №1 с Днем учителя

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беженцы из Харьковской области в пункте временного размещения

Беженцы из Харьковской области в пункте временного размещения

Фото: Коммерсантъ / Олег Харсеев  /  купить фото

Жительница Купянска оглядывается на украинских военнослужащих на бронетранспортере

Жительница Купянска оглядывается на украинских военнослужащих на бронетранспортере

Фото: Yasuyoshi Chiba / AFP

Мобилизованные граждане на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Мобилизованные граждане на курсе подготовки и боевого слаживания подразделений на полигоне Черноморского флота

Фото: Коммерсантъ / Виктор Коротаев  /  купить фото

Люди стоят возле автовокзала с выбитыми из-за обстрела окнами в Днепре

Люди стоят возле автовокзала с выбитыми из-за обстрела окнами в Днепре

Фото: Myak / NurPhoto / AFP

Мальчик проходит мимо разрушенного дворца культуры в поселке Золотое-5 ЛНР

Мальчик проходит мимо разрушенного дворца культуры в поселке Золотое-5 ЛНР

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Люди с чемоданами у КПП «Верхний Ларс» на границе между Россией и Грузией

Люди с чемоданами у КПП «Верхний Ларс» на границе между Россией и Грузией

Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров  /  купить фото

По информации главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, 30 сентября в результате обстрела авторынка на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в Запорожскую область с украинской стороны, 23 человека погибли и 34 получили ранения

По информации главы запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, 30 сентября в результате обстрела авторынка на Ореховском шоссе, откуда формируется колонна для выезда в Запорожскую область с украинской стороны, 23 человека погибли и 34 получили ранения

Фото: Kateryna Klochko / AFP

Волонтер ищет тела людей в городе Изюм

Волонтер ищет тела людей в городе Изюм

Фото: Reuters / Zohra Bensemra

Стихийный рынок в Мариуполе

Стихийный рынок в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Российский флаг возле стелы на въезде в Мариуполь

Российский флаг возле стелы на въезде в Мариуполь

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Снос аварийных и частично разрушенных домов в Мариуполе

Снос аварийных и частично разрушенных домов в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Коммунальные службы расчищают улицы в Славянске

Коммунальные службы расчищают улицы в Славянске

Фото: Andriy Andriyenko / AP

Близкие прощаются с мобилизованными россиянами в Батайске (Ростовская область)

Близкие прощаются с мобилизованными россиянами в Батайске (Ростовская область)

Фото: Коммерсантъ / Василий Дерюгин  /  купить фото

Военнослужащий проверяет сгоревший российский бронетранспортер в Изюме

Военнослужащий проверяет сгоревший российский бронетранспортер в Изюме

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Разрушенный жилой дом в Изюме

Разрушенный жилой дом в Изюме

Фото: Reuters / Gleb Garanich

В ночь на 22 сентября в Россию вернулись 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР, находившихся в плену на Украине

В ночь на 22 сентября в Россию вернулись 55 военнослужащих вооруженных сил РФ, ДНР и ЛНР, находившихся в плену на Украине

Фото: Минобороны РФ / РИА Новости

Украинские военнослужащие, освобожденные в результате обмена пленными с Россией

Украинские военнослужащие, освобожденные в результате обмена пленными с Россией

Фото: Reuters / State Security Service of Ukraine

Последствия обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка

Последствия обстрела на площади Бакинских комиссаров в Куйбышевском районе Донецка

Фото: РИА Новости

Славянская ТЭЦ в селе Николаевка

Славянская ТЭЦ в селе Николаевка

Фото: Reuters / Donetsk Regional Military-Civil Administration

Полиция и эксперты работают на месте массового захоронения в городе Изюм

Полиция и эксперты работают на месте массового захоронения в городе Изюм

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) с военнослужащими в Изюме Харьковской области

Президент Украины Владимир Зеленский (в центре) с военнослужащими в Изюме Харьковской области

Фото: Leo Correa / AP

Украинские военные вывешивают национальный флаг на въезде в Купянский район Харьковской области

Украинские военные вывешивают национальный флаг на въезде в Купянский район Харьковской области

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Украинские военнослужащие осматривают поврежденную российскую военную машину в Харьковской области

Украинские военнослужащие осматривают поврежденную российскую военную машину в Харьковской области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Местные жители возле автомобиля с гуманитарной помощью в Балаклее Харьковской области

Местные жители возле автомобиля с гуманитарной помощью в Балаклее Харьковской области

Фото: Reuters / Gleb Garanich

Раненые украинские военные в Харьковской области

Раненые украинские военные в Харьковской области

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Пожарные тушат горящую ТЭЦ-5 в Харькове

Пожарные тушат горящую ТЭЦ-5 в Харькове

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Брошенная военная техника в Харьковской области

Брошенная военная техника в Харьковской области

Фото: Reuters

Жители Харьковской области, где активизировались военные действия, пересекают блокпост народной милиции ЛНР в Сватово

Жители Харьковской области, где активизировались военные действия, пересекают блокпост народной милиции ЛНР в Сватово

Фото: Александр Река / ТАСС

Женщина выносит свои вещи из жилого дома в Николаеве

Женщина выносит свои вещи из жилого дома в Николаеве

Фото: Reuters / Umit Bektas

Пострадавшая церковь в селе Граково Харьковской области

Пострадавшая церковь в селе Граково Харьковской области

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Российская военная техника в Харьковской области

Российская военная техника в Харьковской области

Фото: Russian Defense Ministry Press Service / AP

Пострадавший развлекательный центр под Харьковом

Пострадавший развлекательный центр под Харьковом

Фото: Reuters / Viktoriia Yakymenko

Последствия обстрела со стороны вооруженных сил Украины в Донецке

Последствия обстрела со стороны вооруженных сил Украины в Донецке

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Вид на Саур-Могилу — мемориал военной истории Донбасса

Вид на Саур-Могилу — мемориал военной истории Донбасса

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Житель Салтовки — одного из наиболее пострадавших районов Харькова

Житель Салтовки — одного из наиболее пострадавших районов Харькова

Фото: Reuters / Viacheslav Ratynskyi

Рынок и магазин игрушек в городе Новая Каховка

Рынок и магазин игрушек в городе Новая Каховка

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Бойцы ЧВК едут по окраине города Бахмут под Донецком

Бойцы ЧВК едут по окраине города Бахмут под Донецком

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Похороны украинского офицера в Михайловском соборе в Киеве

Похороны украинского офицера в Михайловском соборе в Киеве

Фото: Efrem Lukatsky / AP

Разрушенное здание в Харькове

Разрушенное здание в Харькове

Фото: Metin Aktas / Anadolu Agency / AFP

Местная жительница готовит еду у подъезда одного из домов в Лисичанске

Местная жительница готовит еду у подъезда одного из домов в Лисичанске

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Волонтеры, помогающие местным жителям приводить поврежденные дома в порядок, танцуют во время субботника в Доме культуры в селе Ивановка Черниговской области

Волонтеры, помогающие местным жителям приводить поврежденные дома в порядок, танцуют во время субботника в Доме культуры в селе Ивановка Черниговской области

Фото: Reuters / Vladislav Musienko

Свежие могилы в Буче

Свежие могилы в Буче

Фото: Emilio Morenatti / AP

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси беседует с журналистами после посещения Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси беседует с журналистами после посещения Запорожской АЭС

Фото: Reuters / Anna Voitenko

Дети играют возле школы №21 в Чернигове

Дети играют возле школы №21 в Чернигове

Фото: Emilio Morenatti / AP

Украинский военнослужащий на самоходной артиллерийской установке 2С7 «Пион» на позиции в Донбассе

Украинский военнослужащий на самоходной артиллерийской установке 2С7 «Пион» на позиции в Донбассе

Фото: Reuters / Sofiia Gatilova

Жители Харькова стоят возле воронки в центре города

Жители Харькова стоят возле воронки в центре города

Фото: Reuters / Vyacheslav Madiyevskyy

Сгоревший поезд в Чаплино в Днепропетровской области

Сгоревший поезд в Чаплино в Днепропетровской области

Фото: Leo Correa / AP

Уничтоженная в результате обстрелов школа в Дружковке в Донецкой области

Уничтоженная в результате обстрелов школа в Дружковке в Донецкой области

Фото: Kostiantyn Liberov / AP

Запорожская АЭС и пожары в Энергодаре в Запорожской области

Запорожская АЭС и пожары в Энергодаре в Запорожской области

Фото: European Union, Copernicus Sentinel-2 Imagery / Handout / Reuters