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Коммерсантъ FM
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Турчак: рабочая группа по вопросам спецоперации не жалобная книга

Первый вице-спикер Совета федерации Андрей Турчак вчера, 28 декабря, провел первое заседание рабочей группы по мобилизации и военной операции, которую он возглавляет. В рамках заседания господин Турчак обратил внимание, что группа является инструментов контроля, а не книгой для жалоб на проделанную работу.

Андрей Турчак

Андрей Турчак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Андрей Турчак

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Важный момент: созданная группа — не жалобная книга, но инструмент контроля. Контроля полноты и своевременности выплат, обеспечения бойцов, членов их семей. И площадка для выработки системных решений, в том числе законодательных»,— написал господин Турчак в своем Telegram-канале.

Первый вице-спикер Совфеда сообщил, что в рамках заседания обсудил с министром обороны Сергеем Шойгу проблемные вопросы, с которыми столкнулись мобилизованные и их семьи. При этом господин Турчак отметил, что механизмы, связанные с ведением и обеспечением военной операции на Украине, «должны работать как часы». По его словам, о результатах проделанной работы будут ежемесячно докладывать президенту Владимиру Путину.

Глава оборонного ведомства заявил, что мобилизация и военный конфликт на Украине касается «всех и каждого». По его словам, для решения «многочисленных трудностей» в работу должны быть вовлечены и парламентарии.

Рабочая группа была сформирована 20 декабря в соответствии с распоряжением президента России. В ее состав, кроме Андрея Турчака, вошли военные корреспонденты, зампред Совета федерации Николай Журавлев, а также директор департамента «Роскосмоса» Александр Захаренко и замминистра обороны Виктор Горемыкин.

В задачи группы входит, в частности, совершенствование правового регулирования в сфере мобилизационной подготовки и анализ работы по патриотическому воспитанию молодежи.

Подробнее о заседании — в материале «Ъ» «Инструмент разобрали на подгруппы».

Милена Костерева

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