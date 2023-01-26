Зеленский признал продвижение ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский признал, что армия России продвигается на востоке Украины. При этом он не упоминал потерю Соледара.

«На востоке они продвигаются и теряют много людей. Это просто невероятное число. Им все равно. Я имею в виду, что они не считают их потери. Это факт»,— сказал Владимир Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News.

10 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Соледара силами его бойцов. 11 января Минобороны заявило о блокировании северной и южной частей города, 13 января ведомство сообщило о взятии города. На Украине в то время говорили, что ни одна из сторон не оставила Соледар.

Украина признала потерю Соледара 25 января. По информации AFP, США посоветовали Украине сосредоточить внимание на контрнаступлении на юге.

Что происходит на 337-й день после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».