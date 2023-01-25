Украина подтвердила потерю Соледара

Представитель командования Восточного направления вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что украинские войска выведены из Соледара — города в Бахмутском районе ДНР. Минобороны России сообщило о взятии Соледара 13 января. ЧВК «Вагнер» — еще раньше.

«После нескольких месяцев тяжелых боев, в том числе в течение последних недель, вооруженные силы Украины оставили Соледар и отступили вдоль окраин на заранее подготовленные позиции»,— сообщил Сергей Череватый агентству AFP.

10 января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о взятии Соледара, подчеркнув, что штурм осуществлялся исключительно его бойцами. Однако Минобороны 11 января сообщило о блокировании северной и южной частей города. 13 января ведомство подтвердило взятие города российскими военными. Причем изначально о роли ЧВК не говорилось.

Позже Минобороны добавило, что штурм городских кварталов Соледара обеспечили добровольцы ЧВК «Вагнер». Офис президента Украины тогда заверял, что ни одна из сторон не контролирует город. AFP сообщало, что США посоветовали украинской стороне сосредоточить внимание на контрнаступлении на юге.

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Лусине Баласян