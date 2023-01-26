В повестке Кремля нет вопроса о смене статуса спецоперации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что в повестке Кремля нет смены статуса спецоперации на Украине. Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус российской спецоперации на Украине из-за решения США и ФРГ поставить танки для ВСУ.

«На повестке дня нет такой темы. Детали лучше у Шеремета уточнить»,— ответил господин Песков во время пресс-колла.

22 января Михаил Шеремет заявил, что чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, в том числе за счет поставок танков, тем дальше будет распространяться граница спецоперации. По его словам, расширение статуса спецоперации позволит создать буферную зону и обезопасить Россию от вражеского соседства.

25 января Германия объявила о поставке Украине 14 единиц Leopard 2. Позже в тот же день США сообщили об отправке Киеву 31 танка M1 Abrams. Прежде Украина не получала тяжелые танки западного производства. Спикер Госдумы Вячеслав Володин говорил, что поставки наступательного вооружения ВСУ приведут к глобальной катастрофе.

Подробнее о военной помощи Украине со стороны Запада — в материале «Ъ» «Танк точно».

Лусине Баласян