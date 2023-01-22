В Госдуме допустили расширение границ военной операции из-за поддержки Западом Украины

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что расширение границ военной операции России на Украине будет зависеть от поддержки Украины со стороны западных стран. По его словам, чем больше Киев будут поддерживать страны Запада, тем дальше будет проходить граница военных действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Шеремет

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ Михаил Шеремет

Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

«Сейчас в США говорят о поддержке украинской агрессии в отношении Крыма и новых российских территорий. Но киевский режим должен осознать, что поддержка западных стран сыграет с ним и Украиной злую шутку. Чем больше западные страны будут вмешиваться в дела Украины, тем дальше будет распространяться граница нашей спецоперации, чтобы создать буферную зону и обезопасить нашу страну от вражеского соседства»,— сказал Михаил Шеремет «РИА Новости».

Сегодня утром, 22 января, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что поставки Украине наступательного вооружения со стороны НАТО повлекут ответ более мощным оружием, и это может привести к «глобальной катастрофе». По его мнению, российское оружие технологически превосходит западное.

О том, что происходит на 326-й день после ввода войск России на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».