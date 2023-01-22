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Коммерсантъ FM
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Володин: аргументы о неприменении оружия массового поражения в локальных конфликтах несостоятельны

Поставки Украине наступательного вооружения со стороны НАТО приведут к «глобальной катастрофе» с использованием оружия массового поражения, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, российское оружие технологически превосходит западное, из-за чего конфликт на Украине может закончиться уничтожением стран Североатлинтического альянса.

«Если Вашингтон и страны НАТО поставят вооружение, которое будет использовано для нанесения ударов по мирным городам и попыток захвата наших территорий, как они угрожают, — это приведет к ответным мерам с использованием более мощного оружия… Это может закончиться трагедией мирового масштаба, которая уничтожит их страны»,— написал парламентарий в своем Telegram-канале.

Вячеслав Володин также назвал «несостоятельными» аргументы о том, что ядерное оружие ранее не использовалось в локальных конфликтах. «Эти государства не сталкивались с ситуацией, когда существовала угроза безопасности их граждан и территориальной целостности страны»,— отметил спикер Госдумы.

20 января на авиабазе Рамштайн в Германии прошла встреча союзников Украины, на которой присутствовали делегаты из более чем 50 стран. В ходе мероприятия обсуждались поставки ВСУ тяжелого вооружения и перспективы вытеснения российской армии со всей территории Украины.

Андрей Сапожников

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