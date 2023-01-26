Дали жалобную кнопку

Белый дом в 2023 году планирует внедрить процедуру досудебного обжалования нарушений при выдаче государством разрешений в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации этого процесса. Применение этого механизма будет сопровождать процесс перевода на портал госуслуг новых видов разрешений. Сейчас на нем доступны 233 вида разрешений, включая 49 лицензий, до конца года предполагается вывести еще 181 вид, завершив цифровизацию лицензионно-разрешительной деятельности. Экономия бизнеса от реализации этого проекта, по оценке Минэкономики, в 2022 году превысила 70 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко намерен использовать жалобы бизнеса на ошибки при выдаче разрешений для налаживания обратной связи в системе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава аппарата правительства, вице-премьер Дмитрий Григоренко намерен использовать жалобы бизнеса на ошибки при выдаче разрешений для налаживания обратной связи в системе

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Как сообщил вчера вице-премьер, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко на совещании с ведомствами, в 2023 году Белый дом по поручению президента Владимира Путина расширит применение досудебного обжалования решений госорганов — его распространят на процедуры выдачи ими разрешительных документов бизнесу. Онлайн-обжалование уже применяется в контрольно-надзорной деятельности — на «Госуслугах» запущен сервис, где предприниматель может подать жалобу. «Это прозрачно, так как через портал госуслуг, “цифру”, все это видно в информационной системе: от причин обращения до сроков рассмотрения каждой жалобы и результата. Эта прозрачность создает совершенно другой уровень доверия к тому, что мы делаем»,— рассказал чиновник, добавив, что, хотя норматив рассмотрения жалобы составляет 20 дней, фактический составляет 10, и «практически единичны» случаи, когда после досудебного обжалования кто-то идет в суд.

Внедрение досудебного обжалования в 2023 году будет совмещено с процессом вывода на портал госуслуг новых процедур получения разрешений. Сейчас государство требует для ведения отдельных видов бизнеса получения 54 видов лицензий и более 500 видов разрешений, с начала 2023 года на «Госуслугах» доступно получение 233 их видов (в том числе 49 лицензий — 5 отменены или оставлены «в бумаге» за редкостью). В планах Белого дома на 2023 год — цифровизация еще 181 вида востребованных видов разрешений. После этого проект по цифровизации лицензионно-разрешительной деятельности будет завершен (см. подробнее “Ъ” от 20 января). Исключениями для перевода, по словам Дмитрия Григоренко, останутся несколько десятков видов документов в области правоохраны и обороны. «Чуть позже на это будем смотреть, есть определенные нюансы»,— пояснил он. Кроме того, в список не попало около 20 разрешений, за которыми обращаются несколько десятков раз в год. «Экономически нецелесообразно выводить их на портал госуслуг»,— сказал глава аппарата Белого дома.

Цифровизация разрешительной деятельности началась в августе 2021 года после успехов властей и бизнеса в реформе контроля и надзора. Оптимизация процедуры получения лицензий и разрешений и их перевод в электронный вид позволили сократить количество требуемых документов и сроки рассмотрения заявлений примерно вдвое. Господин Григоренко сослался на оценку Минэкономики — экономия от реализации проекта только в 2022 году составила более 70 млрд руб. «И это только исходя из того, что мы сделали фактически часть работы»,— добавил он.

Вывод разрешений на портал, впрочем, не означает, что все предприниматели будут обращаться за услугой в цифровом виде, заметил вице-премьер. Есть уже «оцифрованные» разрешения, до 70% обращений за которыми все равно происходит по старинке, однако в Белом доме намерены сначала понять, с чем это связано. «Мы отдельно разбираем причинно-следственную связь. Там все по-разному, это не значит, что это плохо»,— рассказал Дмитрий Григоренко, при этом «цифровые» жалобы также станут источником данных о том, какие проблемы или причины сохранения бумажного оборота есть в каждом случае.

Венера Петрова