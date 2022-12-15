Алгоритмы и обратная связь

Вчера на совещании президента с правительством глава аппарата Белого дома, вице-премьер Дмитрий Григоренко впервые за долгое время рассказал о планах властей по развитию контрольно-надзорной (КНД) и разрешительной деятельности. Совершенствовать риск-ориентированный подход к проверкам Белый дом будет даже во время моратория на них — с расчетом алгоритмизировать систему выбора объектов контроля к моменту его отмены. Выдачу государством разрешений онлайн, в свою очередь, правительство надеется в 2023 году расширить на «все востребованные бизнесом» их виды — но на это Белому дому самому необходимо разрешение Кремля. Предложения господина Григоренко вчера одобрены.
Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко получил «добро» на эксперименты по онлайн-выдаче бизнесу разрешений и повышению адресности проверок компаний госконтролерами
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
Реформы КНД и разрешительной деятельности государства подошли к развилкам, по которым требуются политические решения, следовало из выступления их куратора, вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко вчера на видеосовещании президента с правительством. Чиновник напомнил, что основной целью реформ было «снижение административной нагрузки на бизнес при соблюдении интересов государства и общества». После запуска «регуляторной гильотины» ежегодная экономия компаний составила порядка 200 млрд руб., в процессе был оцифрован и интегрирован с Генпрокуратурой весь учет самих проверок (с 1,5 млн в 2019 году к 2021 году их число сократилось до 882 тыс., за 11 месяцев 2022 года в условиях моратория проведено лишь 328 тыс. проверок). Тем не менее споры об их результатах «возможны», а «способ их разрешения должен быть простым, удобным и прозрачным. Для этого на портале госуслуг был запущен сервис обжалования решений контрольных органов», рассказал господин Григоренко, пояснив, что ведется автоматизированный мониторинг обработки таких жалоб (всего — 3,7 тыс., треть – удовлетворена).
После введения с 10 марта для поддержки экономики моратория на проверки (кроме случаев риска вреда жизни и здоровью граждан и контроля соблюдения санитарных и пожарных требований на соцобъектах) отменено порядка 240 тыс. мероприятий, а соблюдение моратория «жестко контролируется», отметил глава аппарата правительства (91 жалоба, удовлетворены 7). Из доклада следовало, что от самого моратория чиновники устали: «долгое его применение вносит определенный дисбаланс между интересами бизнеса и государства». Однако в аппарате правительства на скорую его отмену не рассчитывают — вместо этого господин Григоренко попросил президента при продлении моратория на 2023 год разрешить Белому дому заняться совершенствованием риск-ориентированного подхода к отбору объектов контроля на базе оставшихся проверок (93 тыс., вчетверо меньше, чем в 2022 году). Идея — проводить их «только там, где есть риск нарушения законодательства и другим способом его предотвратить нельзя», пояснил чиновник, отбор целей должен опираться исключительно на риск-ориентированный подход, а индикаторы риска (данные, на которые ведомства могут опираться при запросе разрешений на проверки) должны быть алгоритмизированы и опубликованы, чтобы бизнес мог минимизировать свои риски.
Аналогичные методы аппарат правительства намерен применять и в разрешительной деятельности — необходимость ее реформы была признана по итогам реформы КНД. В РФ лицензируется 54 вида деятельности и более 500 видов требуют разрешений — всего их выдается более 1 млн в год. В 2021 году Белый дом уже запустил «пилот» по оптимизации этих процедур, организовав выдачу 49 видов лицензий и сотни видов разрешений через портал госуслуг (см. “Ъ” от 9 декабря). Для дальнейшего прогресса бизнесу потребовался «надежный канал обратной связи» — по аналогии с досудебным обжалованием решений контрольных органов. «Прошу вашего согласия провести в 2023 году перевод в электронный вид всех востребованных бизнесом разрешений и внедрить механизм досудебного обжалования»,— обратился Дмитрий Григоренко к Владимиру Путину. На этом трансляция прекратилась — однако позже стало известно, что при одобрении главы правительства Михаила Мишустина согласие было получено. “Ъ” будет следить за развитием событий.