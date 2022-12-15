Алгоритмы и обратная связь

Вчера на совещании президента с правительством глава аппарата Белого дома, вице-премьер Дмитрий Григоренко впервые за долгое время рассказал о планах властей по развитию контрольно-надзорной (КНД) и разрешительной деятельности. Совершенствовать риск-ориентированный подход к проверкам Белый дом будет даже во время моратория на них — с расчетом алгоритмизировать систему выбора объектов контроля к моменту его отмены. Выдачу государством разрешений онлайн, в свою очередь, правительство надеется в 2023 году расширить на «все востребованные бизнесом» их виды — но на это Белому дому самому необходимо разрешение Кремля. Предложения господина Григоренко вчера одобрены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко получил «добро» на эксперименты по онлайн-выдаче бизнесу разрешений и повышению адресности проверок компаний госконтролерами

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко получил «добро» на эксперименты по онлайн-выдаче бизнесу разрешений и повышению адресности проверок компаний госконтролерами

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Реформы КНД и разрешительной деятельности государства подошли к развилкам, по которым требуются политические решения, следовало из выступления их куратора, вице-премьера и главы аппарата Белого дома Дмитрия Григоренко вчера на видеосовещании президента с правительством. Чиновник напомнил, что основной целью реформ было «снижение административной нагрузки на бизнес при соблюдении интересов государства и общества». После запуска «регуляторной гильотины» ежегодная экономия компаний составила порядка 200 млрд руб., в процессе был оцифрован и интегрирован с Генпрокуратурой весь учет самих проверок (с 1,5 млн в 2019 году к 2021 году их число сократилось до 882 тыс., за 11 месяцев 2022 года в условиях моратория проведено лишь 328 тыс. проверок). Тем не менее споры об их результатах «возможны», а «способ их разрешения должен быть простым, удобным и прозрачным. Для этого на портале госуслуг был запущен сервис обжалования решений контрольных органов», рассказал господин Григоренко, пояснив, что ведется автоматизированный мониторинг обработки таких жалоб (всего — 3,7 тыс., треть – удовлетворена).

После введения с 10 марта для поддержки экономики моратория на проверки (кроме случаев риска вреда жизни и здоровью граждан и контроля соблюдения санитарных и пожарных требований на соцобъектах) отменено порядка 240 тыс. мероприятий, а соблюдение моратория «жестко контролируется», отметил глава аппарата правительства (91 жалоба, удовлетворены 7). Из доклада следовало, что от самого моратория чиновники устали: «долгое его применение вносит определенный дисбаланс между интересами бизнеса и государства». Однако в аппарате правительства на скорую его отмену не рассчитывают — вместо этого господин Григоренко попросил президента при продлении моратория на 2023 год разрешить Белому дому заняться совершенствованием риск-ориентированного подхода к отбору объектов контроля на базе оставшихся проверок (93 тыс., вчетверо меньше, чем в 2022 году). Идея — проводить их «только там, где есть риск нарушения законодательства и другим способом его предотвратить нельзя», пояснил чиновник, отбор целей должен опираться исключительно на риск-ориентированный подход, а индикаторы риска (данные, на которые ведомства могут опираться при запросе разрешений на проверки) должны быть алгоритмизированы и опубликованы, чтобы бизнес мог минимизировать свои риски.

Аналогичные методы аппарат правительства намерен применять и в разрешительной деятельности — необходимость ее реформы была признана по итогам реформы КНД. В РФ лицензируется 54 вида деятельности и более 500 видов требуют разрешений — всего их выдается более 1 млн в год. В 2021 году Белый дом уже запустил «пилот» по оптимизации этих процедур, организовав выдачу 49 видов лицензий и сотни видов разрешений через портал госуслуг (см. “Ъ” от 9 декабря). Для дальнейшего прогресса бизнесу потребовался «надежный канал обратной связи» — по аналогии с досудебным обжалованием решений контрольных органов. «Прошу вашего согласия провести в 2023 году перевод в электронный вид всех востребованных бизнесом разрешений и внедрить механизм досудебного обжалования»,— обратился Дмитрий Григоренко к Владимиру Путину. На этом трансляция прекратилась — однако позже стало известно, что при одобрении главы правительства Михаила Мишустина согласие было получено. “Ъ” будет следить за развитием событий.

Олег Сапожков