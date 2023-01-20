Можно значит нужно

Как стало известно “Ъ”, Белый дом намерен до конца 2023 года полностью завершить проект по переводу на «Госуслуги» процедур выдачи бизнесу разрешительных документов. Для этого концептуальный подход аппарата правительства к реформе будет расширен на все оставшиеся виды разрешений — их около 180. До конца года для них должны быть разработаны, утверждены и согласованы с «чек-листами» целевые описания госуслуг по их выдаче, внесены все необходимые правки в нормативную базу и разработано IT-обеспечение каждой услуги на портале. Аппарат Белого дома продолжит контролировать процесс — совещание у его главы Дмитрия Григоренко по новому этапу работы пройдет уже на следующей неделе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель председателя правительства, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Заместитель председателя правительства, глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Глава аппарата Белого дома, вице-премьер Дмитрий Григоренко разослал участникам реформы разрешительной деятельности перечень поручений, нацеленный на завершение в 2023 году перевода получения компаниями разрешительных документов на портал госуслуг (есть у “Ъ”). Всего в перечень входят около 500 видов разрешений, из них 233 (включая все 49 видов лицензий) переведены в цифру к концу 2022 года, до конца этого года на Единый портал госуслуг (ЕПГУ) должны «переехать» процедуры по выдаче еще 180 видов разрешений, при этом около двух десятков видов разрешений будут отменены или переведены на уведомительный порядок и около 80 признано целесообразным оставить «на бумаге» — они относятся к тематике обороны, безопасности, гостайны или таможни или не востребованы бизнесом, пояснили “Ъ” в секретариате чиновника.

Выросшая из реформы контроля и надзора концепция цифровизации разрешений — она, напомним, предполагает детальное рассмотрение необходимости каждого разрешительного режима, гармонизацию его целей с порядком предоставления и результатами и при необходимости перестройку и оптимизацию процедуры (см. “Ъ” от 9 декабря 2022 года) — будет распространена на все выводимые на ЕПГУ услуги по их выдаче. На следующей неделе на совещании у главы аппарата правительства с министерствами и ведомствами Белый дом будет на конкретных примерах объяснять, как реализовать предлагаемую модель в их органах власти.

От чиновников аппарат правительства потребует четкого плана-графика (должен быть утвержден межведомственной рабочей группой проекта по цифровизации сферы под руководством главы Минэкономики Максима Решетникова до 20 января), а также «описания целевого состояния видов разрешительной деятельности» (эту работу поддержит Аналитический центр (АЦ) при правительстве, подчиненный аппарату), срок — до 31 марта. Контролировать соответствие описаний «чек-листам» выдачи разрешений также поручено господину Решетникову, полностью работа должна завершиться к середине апреля. К этому же сроку должен быть готов перечень всех нормативных актов, требующих правки; министерства и службы должны будут согласовать с ЕПГУ формы и интерактив выдачи каждого вида разрешительных документов, в ежемесячном режиме докладывая Белому дому о ходе реализации проекта.

К концу 2023 года лицензионно-разрешительная деятельность должна быть полностью переведена на новые рельсы. По данным Аналитического центра, этот процесс уже позволил ускорить выдачу лицензионных документов более чем вдвое (с 16 до 7 дней). При этом на конец 2022 года процесс разрешительной реформы тормозили несколько факторов: от частого отсутствия у бизнеса квалифицированной электронной подписи, необходимой для оформления заявлений на госуслугах (проблема решена, со второго квартала можно будет работать с усиленной неквалифицированной электронной подписью «Госключ» прямо на ЕПГУ), до отказа компаний от обращения в госорганы в электронной форме в силу отраслевых традиций и специфики. В АЦ констатируют, что в каждом случае причины непопулярности той или иной услуги по выдаче разрешений разбираются отдельно: выявляются причины, принимаются меры дисциплинарной ответственности в отношении должностных лиц, пересматриваются и оптимизируются внутренние процессы, отлаживаются механизмы встроенных проверок, чтобы сервис помогал правильно оформить документы,— собственно, доведение этой работы до устраивающей Белый дом результативности и планируется завершить до конца года.

Олег Сапожков