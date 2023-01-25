Пресс-секретарь партии Эрдогана: Турция не рассматривает вариант выхода из НАТО

Турция не будет рассматривать возможность прекращения членства в НАТО, несмотря на провокации. Об этом заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик. Ранее заместитель председателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак говорил, что из-за провокаций НАТО Турция покинет альянс через пять-шесть месяцев.

«Мы сталкиваемся с такими вещами на каждых выборах (призывы исключить Турцию из НАТО.— "Ъ"). Это не те вещи, по поводу которых мы будем переживать. Слова тех, кто говорит о необходимости исключить Турцию из НАТО, неразумны. Об этом не может быть и речи. Мы являемся одной из стран — основательниц НАТО. Они не имеют права говорить об этом»,— сказал он в интервью CNN Turk.

Омер Челик также напомнил о высказывании премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона, который утверждал, что Стокгольм выполнил все условия Анкары для вступления в НАТО. «Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим дать»,— сказал тогда господин Кристерссон.

«Прогресс в переговорах отсутствует и в этом виновата сама Швеция, которая не могла сдержать никаких обещаний. В этом контексте нет смысла в трехстороннем механизме. Финляндия допустила вступление в НАТО без Швеции»,— отметил господин Челик.

Ранее сегодня, 25 января, зампредседателя турецкой партии «Родина» Этхем Санджак заявил, что Турция может покинуть НАТО через пять-шесть месяцев из-за провокационных действий против Анкары. Господин Санджак утверждал, что по результатам последних опросов, не менее 80% граждан Турции уверены, что «США — страна, проводящая наиболее враждебную политику», а турецкий народ «стал симпатизировать России».

Конфликт турецкой и шведской сторон возник после протестной акции ультраправого политика Расмуса Палудана, который сжег Коран у турецкого посольства в Стокгольме. После этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что властям Швеции больше не стоит ждать одобрения заявки на вступление в НАТО со стороны Анкары.

Подробнее о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО — в материале «Ъ» «Мезальянс для двоих».

Милена Костерева