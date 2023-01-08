Премьер Швеции назвал невыполнимыми требования Турции для вступления в НАТО

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что турецкие власти выдвигают требования по вступлению в НАТО, которые его страна не может выполнить. Вместе с тем он выразил уверенность, что в конечном итоге Турция даст согласие на вступление его страны в НАТО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ульф Кристерссон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Ульф Кристерссон

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Турция подтверждает, что мы сделали то, что обещали, но также говорит, что хочет того, чего мы не можем или не хотим дать»,— сказал премьер Швеции на конференции «Народ и оборона» (цитата по Reuters).

В декабре министр национальной обороны Турции Хулуси Акар говорил, что Швеция до сих пор не выполнила своих договоренностей с турецкой стороной по вступлению в НАТО. Глава турецкого МИДа Мевлют Чавушоглу указал на то, что Верховный суд Швеции отклонил просьбу о выдаче члена организации FETO (считается в Турции террористической). Спикеры парламентов Швеции и Финляндии должны обсудить членство в НАТО с Турцией в январе 2023 года.

Анастасия Ларина