Мезальянс для двоих

Финляндия впервые допустила присоединение к НАТО без Швеции. Подобное мнение министр иностранных дел Пекка Хаависто высказал на фоне разразившегося в Швеции скандала с сожжением Корана и заявлений президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана о том, что Стокгольм может теперь не рассчитывать на согласие Анкары для вступления в альянс. Глава МИД Финляндии позднее добавил, что приоритетом остается совместное вхождение двух северных стран в военный блок. В Вашингтоне и Брюсселе уверены, что оба государства готовы стать полноправными членами НАТО, а случившееся в Стокгольме считают «ужасной» акцией, ставшей побочным эффектом свободы слова. Политики и опрошенные “Ъ” эксперты не сомневаются, что жесткая реакция Анкары связана с предстоящими выборами и в конце концов Турция даст зеленый свет обеим странам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто

Фото: Johanna Geron, Reuters Глава МИД Финляндии Пекка Хаависто

Фото: Johanna Geron, Reuters

После ввода российских войск на территорию Украины 24 февраля 2022 года две нейтральные страны — Финляндия и Швеция — всерьез задумались о вступлении в Североатлантический альянс. Присоединяться к НАТО они решили вместе и уже в мае подали соответствующие заявки. Фактически с самого начала на пути у двух этих стран стояла лишь Турция, у которой давно были к ним вопросы из-за деятельности на их территории курдских активистов. Тем не менее трехсторонние переговоры Хельсинки, Стокгольма и Анкары, пусть и не без проблем, но продвигались. Однако недавние антитурецкие акции в Стокгольме, закончившиеся сожжением Корана, вызвали острую реакцию президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана — по его словам, Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкары в вопросе вступления в НАТО. А планировавшийся визит в Турцию главы Минобороны королевства был отменен.

В итоге в понедельник глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, к чьей стране у Анкары почти не осталось вопросов, в эфире местного телеканала Yle допустил вступление Хельсинки в НАТО без Стокгольма, «если выяснится, что заявка Швеции застряла надолго».

Это заявление финский министр, правда, сопроводил множеством оговорок, подчеркнув, что еще рано говорить о самостоятельном присоединении его страны к альянсу. Кроме того, он анонсировал возможную трехстороннюю встречу в начале весны для разбора сложившейся ситуации.

Слова господина Хаависто тут же разлетелись по шведским СМИ. Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём признался, что пока не вполне понимает смысл сказанного финским коллегой и пытается его прояснить. «Швеция уважает соглашение между Швецией, Финляндией и Турцией по поводу нашего членства в НАТО. Это делали до сих пор и продолжим это делать»,— заверил господин Билльстрём, подразумевая меморандум о взаимопонимании между тремя государствами, согласно которому Хельсинки и Стокгольм обязались не поддерживать курдские группировки и отменить эмбарго на поставки оружия Анкаре, введенное после ее вторжения на север Сирии в 2019 году.

Поднявшийся вокруг высказываний Пекки Хаависто шум заставил его снова взять слово

Он подчеркнул, что успел обсудить проблему с Тобиасом Билльстрёмом и они сошлись во мнении, что, «несмотря на все эти препятствия, Финляндия и Швеция продолжат совместный путь в НАТО». По его словам, в необходимости одновременного присоединения к альянсу уверен и генсек НАТО Йенс Столтенберг, с которым господину Хаависто также пришлось срочно переговорить.

В комментарии агентству Reuters глава МИД Финляндии и вовсе предложил «взять тайм-аут на пару недель», прежде чем возвращаться к трехсторонним переговорам с Анкарой.

«Посмотрим, где мы окажемся, когда пыль осядет из-за нынешней ситуации»,— заявил финский дипломат.

Он отметил, что 23 января поговорил по телефону с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, и заверил, что власти Турции «чувствуют давление в связи с предстоящими выборами в середине мая, из-за чего дискуссия по понятным причинам во многом обострилась».

На днях Реджеп Тайип Эрдоган объявил о проведении в Турции президентских и парламентских выборов 14 мая 2023 года. По его словам, после акции протеста у турецкого посольства в Стокгольме, закончившейся сожжением Корана датским праворадикальным активистом, лидером правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмусом Палуданом, «те, кто допустил подобную мерзость, больше не могут ожидать от Турции никакой поддержки в отношении их заявления о вступлении в НАТО». К слову, господин Хаависто лишь один из многих, кто связывает столь жесткую линию турецкого лидера с электоральным циклом.

Директор российского Центра изучения новой Турции Юрий Мавашев пояснил “Ъ”, что столь яростная реакция господина Эрдогана на сожжение Корана на 99% вызвана предстоящими выборами. «До мая надо всем расслабиться, выдохнуть и делить все заявления на 25. Кто может дать гарантии, что акции в Стокгольме не провокации каких-нибудь спецслужб? Что, официальная Швеция что-то говорила против Эрдогана или ислама? Нет. Несмотря на то что есть определенные силы, которые будируют тему отношений Турции и НАТО вплоть до ее выхода из альянса, ничего подобного не произойдет. А коль скоро это так, надо понимать: если Турция и после мая сохранит ту же риторику, это не найдет уже никакого понимания в НАТО. Поэтому ей придется находить способ сожительства с Финляндией и Швецией в рамках альянса, поскольку у нее нет никаких разумных причин ссориться с союзниками, которые пока делают скидку на выборы. Анкара не может полностью нарушить внутриблоковую дисциплину, и в конце концов они договорятся»,— считает эксперт.

Между тем в Вашингтоне и Брюсселе всеми силами стараются не накалять страсти. Представитель Госдепартамента США Нед Прайс после случившегося отметил, что, несмотря на инцидент, «Финляндия и Швеция готовы вступить в альянс», поскольку представляют собой «высокоразвитые демократии». По его мнению, сожжение книг, которые кем-то почитаются священными,— проявление глубокого неуважения. И хотя это «может быть законным» в силу свободы слова, но от этого не менее «ужасным», считает американский дипломат. Господин Прайс также допустил, что сожжение Корана было не случайным. «Люди, стоящие за событиями в Швеции, возможно, причастны к международным усилиям с целью ослабить трансатлантическое единство»,— предположил представитель Госдепартамента.

Не остался в стороне и Йенс Столтенберг. Он заверил, что сам лично «против такого поведения, как на улицах Стокгольма», однако его нельзя считать «незаконным, а свобода слова — это очень ценное право».

Свободой слова ранее объяснял инцидент и премьер Швеции Ульф Кристерссон. Он отметил: то, «что законно, не обязательно приемлемо». Политик назвал сожжение Корана актом глубокого неуважения и выразил сочувствие «всем мусульманам, оскорбленным произошедшим в Стокгольме».

Алексей Забродин