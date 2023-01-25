Володин и еще четыре депутата продолжат публиковать декларации о доходах

Спикер Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании заявил, что опубликует свою декларацию о доходах. Аналогичное обещание дали еще четыре депутата. Сегодня, 25 января, Госдума приняла в третьем чтении закон, позволяющий депутатам публиковать декларации о доходах в обезличенном виде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вячеслав Володин Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Ольга Алимова Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Валерий Гартунг Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Алексей Диденко Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров Михаил Матвеев Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец Следующая фотография 1 / 5 Вячеслав Володин Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин / купить фото Ольга Алимова Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Валерий Гартунг Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин Алексей Диденко Фото: Коммерсантъ / Эмин Джафаров Михаил Матвеев Фото: Коммерсантъ / Юрий Стрелец

Господин Володин сказал, что с принятием закона появляются нормы, которые «позволяют закрыться». Но, по его мнению, если депутат хочет завоевать доверие избирателей, «он должен быть открыт, он должен рассказать, откуда у него имущество, где какое». «Мы с Алимовой (депутат от КПРФ Ольга Алимова.— "Ъ") опубликуем, мы избирались от Саратовской области, нам нечего скрывать»,— пообещал спикер Госдумы (цитата по «Интерфаксу»). Такое же обещание дали Валерий Гартунг («Справедливая Россия—За правду»), и Алексей Диденко (ЛДПР), и Михаил Матвеев (КПРФ).

Принятый Госдумой закон вступит в силу с 1 марта. Он позволит лишить полномочий муниципальных и региональных депутатов за прогулы. Также закон предполагает освобождение работающих на общественных началах муниципальных и региональных парламентариев от ежегодного декларирования доходов. Председатель комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников заверил, что «нет речи об уменьшении контроля». Он говорил «Ъ», что отмена публичного декларирования имущества для парламентариев необходима для «защиты персональных данных». По данным «Ведомостей», сотрудники администрации президента и члены правительства также могут начать публиковать свои декларации в обезличенном виде.

Подробности — в материале «Ъ» «Обезличенный доход».

Лаура Кеффер