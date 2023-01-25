Песков: абсурдно связывать любую группу хакеров с Россией

В Кремле удивлены, что любую группу хакеров ассоциируют с Россией, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он считает это абсурдным. Так господин Песков прокомментировал информацию о хакерских атаках группировки Killnet на сайты в Германии.

Как утверждает господин Песков, российские власти «не в курсе, что это за группа». «Мы искренне удивляемся, почему любую группу хакеров ассоциируют с Россией. Никто не может объяснить, почему именно с Россией, а не с какой-то, например, европейской страной»,— пожаловался он во время пресс-колла.

По его словам, «подавляющее большинство хакерских атак» на Россию «идет с территории Соединенных Штатов Америки». «Следует ли на основе этого ассоциировать все хакерские группировки с Белым домом? Наверное, звучало бы абсурдно»,— добавил представитель Кремля.

Группировка Killnet, которую связывают с Россией, решила атаковать сайты Германии в ответ на решение властей ФРГ передать Украине танки Leopard. Об атаке она сообщила в своем закрытом Telegram-канале. По информации немецких СМИ, официально объявить об отправке танков Германия намерена сегодня, 25 января. ABC сообщал, что в общей сложности 12 стран готовы поставить Киеву эти танки.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер