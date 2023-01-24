Spiegel: Германия решила направить Украине роту Leopard 2A6

Немецкое издание Spiegel сообщило, что правительство Германии согласилось направить вооруженным силам Украины как минимум одну роту танков Leopard 2A6. Рота — это три танковых взвода. В каждый взвод входят по три танка, а также танк управления. То есть речь идет о десяти танках.

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Ожидается, что официально о поставках будет объявлено 25 января в 15:00 мск. На это время назначено выступление канцлера ФРГ Олафа Шольца в Бундестаге. На вечер того же дня у него запланировано интервью телеканалу ZDF.

По данным Spiegel, в настоящее время Leopard 2A6 начали поступать со складов бундесвера. Не исключено, что в среднесрочной и долгосрочной перспективе будут готовиться к отправке другие боевые немецкие танки.

Как сообщает Spiegel, решению немецкого правительства, по-видимому, предшествовали интенсивные консультации между ФРГ и другими союзниками Украины. Они длились несколько дней. Из материала издания следует, что переговоры шли в том числе с США.

18 января между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и президентом США Джо Байденом состоялся телефонный разговор. СМИ сообщали, что во время разговора господин Шольц сказал, что согласится передать Украине танки, если США начнут поставки M1 Abrams, а господин Байден пообещал изучить возможность передачи этих танков.

Сегодня, 24 января, газета The Wall Street Journal и телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники в Пентагоне и Белом доме сообщили, что администрация президента США склоняется к согласованию решения по отправке Украине от десяти до «значительного количества» танков M1 Abrams.

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